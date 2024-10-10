Трое в больнице, ложные слухи и тревожные звуки. Что известно о масштабной атаке БПЛА на Кубани и в Адыгее

После ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае и в Республике Адыгея администрации проводят оценку последствий.

Источник: прокуратура Адыгеи







В Адыгее, напомним, был атакован пригород Майкопа, начался пожар, его быстро потушили. Жителей посёлка Родниковый централизованно эвакуировали. Судя по карте, рядом с посёлком находится особый объект.

«Где-то с 2 часов ночи начались взрывы и выстрелы, у нас над головой два взрыва было», — пишут местные жители в комментариях под постом правительства республики. В Майкопе слышали несколько взрывов также около 2 часов, пишет 93.RU. «Над головой летают, взрыв… Уже четвертый, очередью сбивают… Только что опять бомбануло», — рассказывал очевидец.

Журналисту ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи рассказали, что большинство людей поехали к родственникам. В пункт размещения в ДК станицы Ханской были доставлены 30-40 человек. Медики обследовали их. Госпитализация потребовалась трём пенсионерам — их поместили в гериатрическое отделение больницы. Прокуратура публикует фото и видео из ПВР. Обеспечено горячее питание, организована работа психологов, особое внимание уделяется пожилым людям и семьям с детьми, отмечается в сообщении.

Эвакуированным жителям разрешат вернуться в свои дома сразу после завершения работы спецслужб. По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, жертв и пострадавших нет.

В Майкопе — столице республики — все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Усилены меры безопасности, профильные ведомства взяли ситуацию под контроль, сообщил мэр города Геннадий Митрофанов.

Он отметил, что в интернете появляются слухи о введении в Майкопе особого положения и о массовой эвакуации населения. Эта информация ложная.

«Призываю всех сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников. Не поддавайтесь на провокации», — заявил Митрофанов.

Минобороны об атаке БПЛА в Адыгее не сообщало. В утреннем отчете фигурировали Краснодарский край (47 уничтоженных беспилотников), Курская область (12), Ростовская (9), Брянская (4), Белгородская (2), Воронежская (1), Крым (2) и акватория Азовского моря (15).

На Кубани, по данным 93.RU, жители Приморско-Ахтарска сообщили о сирене и взрывах около полуночи. Грохот слышали и в Ейске. Около 3 часов громкие звуки встревожили жителей Славянска-на-Кубани. Жители станицы Пластуновской слышали характерное жужжание БПЛА. «Фонтанка» уже рассказывала о повреждениях. Они не критичные, пострадавших нет.