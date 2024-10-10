Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

вос.

 753мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Ураган в США: последствия
Блокировка Discord
Приют инофонов
Промышленный Петербург
Сборная, которая не нужна
Происшествия Трое в больнице, ложные слухи и тревожные звуки. Что известно о масштабной атаке БПЛА на Кубани и в Адыгее

Трое в больнице, ложные слухи и тревожные звуки. Что известно о масштабной атаке БПЛА на Кубани и в Адыгее

3 390
6 комментариев

После ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае и в Республике Адыгея администрации проводят оценку последствий.

В Адыгее, напомним, был атакован пригород Майкопа, начался пожар, его быстро потушили. Жителей посёлка Родниковый централизованно эвакуировали. Судя по карте, рядом с посёлком находится особый объект.

«Где-то с 2 часов ночи начались взрывы и выстрелы, у нас над головой два взрыва было», — пишут местные жители в комментариях под постом правительства республики. В Майкопе слышали несколько взрывов также около 2 часов, пишет 93.RU. «Над головой летают, взрыв… Уже четвертый, очередью сбивают… Только что опять бомбануло», — рассказывал очевидец.

Журналисту ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи рассказали, что большинство людей поехали к родственникам. В пункт размещения в ДК станицы Ханской были доставлены 30-40 человек. Медики обследовали их. Госпитализация потребовалась трём пенсионерам — их поместили в гериатрическое отделение больницы. Прокуратура публикует фото и видео из ПВР. Обеспечено горячее питание, организована работа психологов, особое внимание уделяется пожилым людям и семьям с детьми, отмечается в сообщении.

Эвакуированным жителям разрешат вернуться в свои дома сразу после завершения работы спецслужб. По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, жертв и пострадавших нет.

В Майкопе — столице республики — все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Усилены меры безопасности, профильные ведомства взяли ситуацию под контроль, сообщил мэр города Геннадий Митрофанов.

Он отметил, что в интернете появляются слухи о введении в Майкопе особого положения и о массовой эвакуации населения. Эта информация ложная.

«Призываю всех сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников. Не поддавайтесь на провокации», — заявил Митрофанов.

Минобороны об атаке БПЛА в Адыгее не сообщало. В утреннем отчете фигурировали Краснодарский край (47 уничтоженных беспилотников), Курская область (12), Ростовская (9), Брянская (4), Белгородская (2), Воронежская (1), Крым (2) и акватория Азовского моря (15).

На Кубани, по данным 93.RU, жители Приморско-Ахтарска сообщили о сирене и взрывах около полуночи. Грохот слышали и в Ейске. Около 3 часов громкие звуки встревожили жителей Славянска-на-Кубани. Жители станицы Пластуновской слышали характерное жужжание БПЛА. «Фонтанка» уже рассказывала о повреждениях. Они не критичные, пострадавших нет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
280896530
45 минут
Из статьи: "...и доверять только проверенной информации из официальных источников". Ну-ну... вот от этого еще беспокойнее.
never mind
9 минут
Какой строчкой в Плане это прописано?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
Новости компаний
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
ТОП 5
Новости компаний
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03