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Происшествия Последствия масштабной атаки БПЛА на Кубани: повреждены дома и газопровод

Последствия масштабной атаки БПЛА на Кубани: повреждены дома и газопровод

4 319
14 комментариев

О последствиях массированной атаки беспилотников рассказал утром 10 октября в своем канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Объекты инфраструктуры не задело. Обломки уничтоженных дронов повредили два жилых дома. Ущерб незначительный, люди не пострадали.

Кроме того, в станице Пластуновской (Динский район) повреждены подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов, хозпостройка. Выбило стекла в двух домах и в хуторе Бойкопонура Калининского района. Там также обошлось без пострадавших. Потерпевшим власти обещают помощь. Работают специальные и экстренные службы.

Напомним, по данным Минобороны, минувшей ночью в Краснодарском крае было сбито 47 беспилотников. Ещё 15 над акваторией Азовского моря. Глава Республики Адыгея сообщил об атаке на пригород Майкопа. Началась эвакуация жителей одного из посёлков рядом с городом. 93.RU пишет, что около полуночи жители Приморско-Ахтарска услышали звуки сирен и взрывов. Ближе к трем часам ночи в Майкопе звучали взрывы и стрельба, примерно в это же время громкие звуки испугали жителей Славянска-на-Кубани.

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Комментарии
14
houspi
1 час
Главное что Москва и Кремль не пострадали.
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
А с аэродромом как дела?
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