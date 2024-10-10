Последствия масштабной атаки БПЛА на Кубани: повреждены дома и газопровод

О последствиях массированной атаки беспилотников рассказал утром 10 октября в своем канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Объекты инфраструктуры не задело. Обломки уничтоженных дронов повредили два жилых дома. Ущерб незначительный, люди не пострадали.

Кроме того, в станице Пластуновской (Динский район) повреждены подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов, хозпостройка. Выбило стекла в двух домах и в хуторе Бойкопонура Калининского района. Там также обошлось без пострадавших. Потерпевшим власти обещают помощь. Работают специальные и экстренные службы.

Напомним, по данным Минобороны, минувшей ночью в Краснодарском крае было сбито 47 беспилотников. Ещё 15 над акваторией Азовского моря. Глава Республики Адыгея сообщил об атаке на пригород Майкопа. Началась эвакуация жителей одного из посёлков рядом с городом. 93.RU пишет, что около полуночи жители Приморско-Ахтарска услышали звуки сирен и взрывов. Ближе к трем часам ночи в Майкопе звучали взрывы и стрельба, примерно в это же время громкие звуки испугали жителей Славянска-на-Кубани.