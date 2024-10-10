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Происшествия Почти сто БПЛА сбиты за ночь. Половина — в Краснодарском крае

Почти сто БПЛА сбиты за ночь. Половина — в Краснодарском крае

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6 комментариев

Ночь 10 октября была неспокойной. Беспилотники атаковали как минимум восемь регионов.

Как сообщает Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили 92 БПЛА самолетного типа. Больше всего в Краснодарском крае — 47. Ещё 12 дронов уничтожено над Курской областью, девять над Ростовской, четыре над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один над Воронежской областью и 15 над акваторией Азовского моря.

«Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — пишет губернатор области Василий Голубев.

В Воронежской области, по предварительным данным губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также отчитывается об отсутствии пострадавших и разрушений.

Глава Республики Адыгея, напомним, сообщил об атаке на пригород Майкопа. Идёт эвакуация жителей одного из посёлков рядом с городом.

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Комментарии
6
Хренли
33 минуты
Рутина... И не новость уже,а так,типа про погоду. Дожили... :((
ИванбезМарьи
46 минут
во всем виноваты Чайлдфри, Квадробика......
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