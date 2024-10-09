Налоговые поступления в новых регионах РФ обогнали норму 2023 года

В 2024 году четыре новых региона собрали ₽118 млрд налогов, что на 22% больше, чем за весь предыдущий год. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РБК.

По данным Единого портала бюджетной системы на конец сентября 2024 года, налоговые поступления четырех новых российских регионов уже превысили суммы за весь 2023 год. Почти за девять месяцев ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области собрали в совокупности 118 млрд рублей налогов, в том числе свыше 96 млрд рублей налога на доходы физических лиц и 12 млрд рублей налога на прибыль. Более 80% всех налоговых поступлений пришлись на ДНР и ЛНР.

В то же время в прошлом году в консолидированные бюджеты новых регионов поступило около 96,4 млрд руб. налоговых платежей, среди них 49,1 млрд — ДНР, 33,2 млрд — ЛНР, 8,9 млрд — Запорожская область, 5,1 млрд — Херсонская область.

Между тем отмечается, что уровень дотационности новых регионов падает, но федеральная поддержка для достижения средних показателей по России все еще будет на высоком уровне. В проекте федерального бюджета на 2025 год запланировано более 350 миллиардов рублей на нужды новых регионов по различным программам. В эту сумму не включены некоторые межбюджетные трансферты, такие как дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

По мнению профессора кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Натальи Зубаревич, снижение зависимости регионов произошло благодаря увеличению поступлений от НДФЛ, так как сборы налогов на прибыль и на имущество остаются низкими. Росту НДФЛ способствовали рабочие, приехавшие из других регионов для восстановления различных секторов экономики. Они часто работают в компаниях, зарегистрированных на этих территориях, что приводит к увеличению местного бюджета через уплату НДФЛ, объясняет Зубаревич.

Младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский утверждает, что для точного определения большей финансовой независимости новых регионов в этом году необходимо дождаться конца года, потому что тогда может поступить значительная часть трансфертов.

Как подчеркнули в пресс-службе Министерства финансов РФ, в настоящее время идет работа над бюджетом страны на 2025–2027 годы, поэтому информация о планируемых средствах для новых регионов и на 2025 год еще уточняется.

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