Новые территории России семь раз отмерили, но еще не отрезали

Названия новых российских территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — на этой неделе впервые появились в таблицах Росстата. До сих пор вся статистика по стране давалась с оговоркой, что цифры даны без учета четырех новых регионов. Пока напротив них — пустые ячейки, «Фонтанка» изучила, что известно о них с точки зрения статистики.
Четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области — не просто так внесли. В структуре данных Росстата строгая иерархия, и каждый регион должен быть приписан к одному из федеральных округов. Поскольку формально этого пока не произошло, к списку уже существующих округов пришлось добавить специальный пункт — «Новые территории». Хотя на законодательном уровне такое образование не существует.
Впрочем, во всероссийской статистической базе указаны только их наименования, причем в одном разделе — «Средние потребительские цены на непродовольственные товары». А вот собственно статистических данных в этих разделах пока еще нет — ни единой цифры. Разве что указан год формирования показателя — 2024.
В Сети существуют четыре сайта — по одному для каждого региона — местных подразделений Росстата. Их разделы с отчетами и публикациями девственно чисты. Однако с марта
«Фонтанка» намеревалась на основе цифр Росстата выяснить, как и чем живут новые российские территории, что и как там поменялось за последние годы. Пришлось призвать на помощь сведения о регионах, опубликованные на официальных сайтах местных властей в свободном доступе, а также научные публикации.
Заработная плата
По итогам 2012 года и 1 квартала 2013-го Луганский городской совет докладывал, что удельный вес крупных промышленных предприятий в объеме реализации промышленной продукции по городу составляет от 93 до 95% и работают на них
После обретения независимости зарплаты в ЛНР и ДНР по большей части начали выдавать в рублях. При пересчете получалось как-то странно. Официальные заявления местных чиновников и их презентации выдавали очень маленькие цифры. В отчете Минэкономразвития региона в октябре
Судя по данным Государственной службы статистики Украины, зарплаты в стране пересчитывали, и к концу
После вхождения в состав РФ на новых территориях зарплаты тоже проиндексировали и установили минимальный размер оплаты труда равным 1
Среднесписочная численность работников в промышленной сфере Донецка в январе — августе
Сегодня, как следует из данных вакансий на популярной рекрутинговой платформе, Оленегорский механический завод в Луганске обещает платить слесарю-ремонтнику
По данным платформы AWDB, которая агрегирует зарплатные предложения на сайтах о вакансиях, в августе
Цены на продукты
Сведения о ценах на продукты в ДНР регулярно мониторил и публиковал независимый республиканский Минэкономразвития. Любопытно, что местные чиновники постоянно в своих отчетах сравнивали цены в республиках с ценами на Украине и в соседней Ростовской области России. С вхождением в Россию эти еженедельные публикации прекратились.
Уже в составе России Минпромторг ДНР публиковал данные о ценах — отдельно от Росстата. Правда, лишь ежемесячно (а не еженедельно, как остальные регионы) и только по
Так, средняя цена говядины в Донецке в марте 2023 года составляла
Однако и эти отчеты внезапно прекратились в марте 2023 года и с тех пор не возобновлялись.
Тему мониторинга цен на продукты в новой администрации подхватил зампредседателя правительства Владислав Васильев. На своей странице во «ВКонтакте» он регулярно сообщает, насколько в ДНР все стоит дешевле, чем в соседней Ростовской области.
При этом сами цены он не называл, хотя, отталкиваясь от регулярно публикуемой статистики по Ростовской области, их нетрудно высчитать. Последнее, что он писал о ценах в регионе, — тревожное сообщение о подорожании хлеба на 10–24%. Производители вынуждены пойти на этот шаг, чтобы поднять зарплаты сотрудникам и компенсировать растущие издержки.
В ответ местные власти добились того, чтобы торговые сети ограничили наценку на «социально значимые» товары 5%. А в случае дальнейшего подорожания пригрозили хлебозаводам ФАС.
В ЛНР пошли еще дальше. На значимые продовольственные товары цены в начале февраля этого года там зафиксировали постановлением правительства.
Согласно документу, максимально допустимая цена на курятину «заморожена» на отметке
Население
По данным Укрстата, в 2013 году в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях проживали
«Осуществление расчетов некорректно в связи с отсутствием информации», — такие комментарии сопровождают данные в статистических отчетах Укрстата.
В 2019 году в ЛНР и ДНР собрались было провести первую в своей истории перепись населения, однако подсчету граждан помешала пандемия коронавируса, и мероприятие решили отложить до лучших времен. После присоединения к РФ вопрос переписи снова подняли в 2023 году, Росстат даже заявил, в 2026 году на новых территориях в сплошном формате проведут «микроперепись» со 100%-м охватом. Так что пока в отсутствие статистических исследований обратимся к высказываниям лидеров регионов.
В Луганске на 1 января 2014 года, со ссылкой на официальные данные в феврале 2023 года, писало РИА Новости, насчитывалось
В ДНР на 1 апреля 2024, по словам вице-премьера региона Владислава Васильева, проживают
В Мариуполе, в апреле этого года писал ТАСС со ссылкой на администрацию города, население превысило
В Горловке на 1 января 2024 ресурс BDEX насчитал
Городской бюджет
Чтобы сравнить бюджеты 2013 и 2024 годов, пришлось переводить все показатели в доллары. Во-первых, для сопоставимости — после присоединения к России гривна канула в Лету, и все расчеты регионы стали вести в рублях. Во-вторых, за минувшие годы и гривна, и рубль ослабевали, менялась и покупательная способность рубля по отношению к гривне: в
Кроме того, некорректно было бы сравнивать областные бюджеты. Ведь все четыре региона сейчас фактически контролируются российскими гражданскими администрациями не на 100%. Так что максимально достоверно было бы сопоставлять именно бюджеты городов. Тех, что сейчас администрируются и учитываются статистикой российскими властями.
Изобильно выглядели в 2013 году бюджеты Луганска и Донецка. Первый пополнил казну на
Расходная часть бюджета Луганска 10 лет назад исчислялась суммой в
Расходные статьи бюджета Донецка выглядели еще более весомыми: 102 миллиона долларов направили на финансирование образования,
Плановые бюджеты на 2024 год Луганска и Донецка выглядят совсем иначе: суммы бюджетных доходов (и, соответственно, расходов) сильно сократились, изменились источники их пополнения.
Если говорить предметно, то собственные доходы бюджета Донецка на 2024 год (
Луганск запланировал собрать в 2024 году в доход бюджета
(
Вложить в образование и жилищно-коммунальное хозяйство Луганск запланировал примерно одинаковые суммы порядка 4,1–
Если заглянем в казну ЛНР, увидим, что из-за сокращения межбюджетных трансфертов республиканский бюджет в 2024 году упал со 186 до
Сказалось сокращение госфинансирования и на бюджете Луганска: если в 2023 году из республиканской казны администрация города получила
Впрочем, энергетику на произвол судьбы не оставят.
Промышленность
В 2013 году Донбасс, состоящий из Донецкой и Луганской областей, где была сосредоточена основная масса предприятий угольной промышленности, черной металлургии и машиностроения Украины, производил 16% ВВП страны, его доля в объеме реализованной промышленной продукции, по данным «Российской газеты», превышала 27% и 23% — в экспорте товаров и услуг.
Как следует из монографии Донецкого института экономических исследований, изданной в 2023 году, за 10 лет экономическая деятельность региона свернулась втрое.
«Валовой региональный продукт (ВРП) в ДНР по состоянию на
Общий объем промышленной продукции, реализованной в 2021 году, составил
С января по июнь 2022-го общий объем реализации всех отраслей экономики ДНР подтянулся к
Впрочем, пишут авторы, в 2022 году в сравнении с 2013-м структура промышленного производства существенно не изменилась: 33% общего объема реализации промышленной продукции приходилось на долю металлургического производства, 28,8% — на долю электроэнергетики, 14,6% поднимала пищевая промышленность, 9,2% — другие отрасли промышленности, 8,7% — коксохимическая и 5,7% — добыча каменного угля.
Сегодня в ДНР, по данным регионального Минпромторга, действуют 12 предприятий легкой промышленности, 3 производителя бумаги и картона, 8 предприятий металлообработки, 25 машиностроительных, 4 фармацевтических, 9 полиграфических, 9 производителей стройматериалов, 30 предприятий химической промышленности, 6 черной металлургии и 2 цветной и 25 пищевых предприятий.
Впрочем, недостаток доходов населения и, следовательно, потребительского и внешнего спроса, как и прочие известные события, будет негативно влиять на темпы роста ДНР в стратегической перспективе до 2035 года, говорится в монографии.
В ЛНР, по данным Минпромторга региона, сегодня действуют 6 металлургических предприятий (3 в Луганске, по одному в Алчевске, Стаханове и Кировске и 2 в Антраците), 8 предприятий машиностроения, 9 производителей строительных материалов, 11 предприятий легкой промышленности (из них 4 — ИП), 10 деревообрабатывающих, 3 химических предприятия и 2 фармацевтических.
По данным Минэкономразвития ЛНР, на 10 августа в республиканском реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы
В Свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей зарегистрированы 178 предприятий, где будут задействованы 67 тысяч работников. Объем заявленных инвестиций —
Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»