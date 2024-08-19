Новые территории России семь раз отмерили, но еще не отрезали

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Поделиться Поделиться





Названия новых российских территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — на этой неделе впервые появились в таблицах Росстата. До сих пор вся статистика по стране давалась с оговоркой, что цифры даны без учета четырех новых регионов. Пока напротив них — пустые ячейки, «Фонтанка» изучила, что известно о них с точки зрения статистики.



Четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области — не просто так внесли. В структуре данных Росстата строгая иерархия, и каждый регион должен быть приписан к одному из федеральных округов. Поскольку формально этого пока не произошло, к списку уже существующих округов пришлось добавить специальный пункт — «Новые территории». Хотя на законодательном уровне такое образование не существует.

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Впрочем, во всероссийской статистической базе указаны только их наименования, причем в одном разделе — «Средние потребительские цены на непродовольственные товары». А вот собственно статистических данных в этих разделах пока еще нет — ни единой цифры. Разве что указан год формирования показателя — 2024.



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В Сети существуют четыре сайта — по одному для каждого региона — местных подразделений Росстата. Их разделы с отчетами и публикациями девственно чисты. Однако с марта 2024 года все работающие там предприятия теперь обязаны сдавать формы статистической отчетности. То есть, в принципе, подробная статистика существует, кем-то аккумулируется, анализируется, хотя пока что скрыта от публики.

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«Фонтанка» намеревалась на основе цифр Росстата выяснить, как и чем живут новые российские территории, что и как там поменялось за последние годы. Пришлось призвать на помощь сведения о регионах, опубликованные на официальных сайтах местных властей в свободном доступе, а также научные публикации.

Заработная плата По итогам 2012 года и 1 квартала 2013-го Луганский городской совет докладывал, что удельный вес крупных промышленных предприятий в объеме реализации промышленной продукции по городу составляет от 93 до 95% и работают на них 19,6 тысячи луганчан. Больше всего платили на ООО «Куб-газ», ПАО «НПЦ «Трансмаш», ЧАО «Ток», ЧАО «Лугцентрокуз им. С. Монятовского » и ГП «Луганскуголь» — в среднем 2983 гривны , писало местное издание «Трибун» в июле 2013 года . По курсу доллара на дату публикации ( 1 доллар = 7,993 гривны. ) это 373,2 доллара , или 1 2,3 тысячи рублей ( 1 рубль = 0,2426 гривны ). На предприятиях, где производят и распределяют электроэнергию, газ и воду, работало еще 11 тысяч человек, которые в среднем получали 3787 гривен ( 473,8 доллара, или 1 5,6 тысячи рублей).

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После обретения независимости зарплаты в ЛНР и ДНР по большей части начали выдавать в рублях. При пересчете получалось как-то странно. Официальные заявления местных чиновников и их презентации выдавали очень маленькие цифры. В отчете Минэкономразвития региона в октябре 2015 года в Луганске средняя зарплата выходила как 5895 рублей . В феврале 2016 года начальник управления экономики города Александр Голосов отчитался: теперь средняя зарплата составляет 7051 рубль . И зачем-то уточнил: «Это на 12% больше, чем в предвоенном 2013 году ». К слову, в 2015 году средняя зарплата по РФ составляла, по данным Росстата, 34 050 рублей , в Ростовской области — в среднем 25 008 рублей .

Судя по данным Государственной службы статистики Украины, зарплаты в стране пересчитывали, и к концу 2021 года доход работяг значительно вырос: в Донецкой области до 15,591 тысячи гривен, в Луганской — до 14,698 тысячи , до 13,362 тысячи — в Запорожской области и до 12,334 тысячи гривен — в Херсонской. Разумеется, речь шла о территориях, подконтрольных Киеву. Пересчитываем в доллары и рубли (по курсу на 01.01.2022) и получаем зарплату, равную 379 долларам, или 33,9 тысячи рублей. То есть в валюте США по большому счету ничего для тружеников не изменилось, а вот в рублях заработок вырос вдвое.

После вхождения в состав РФ на новых территориях зарплаты тоже проиндексировали и установили минимальный размер оплаты труда равным 1 9,2 тысячи рублей.

Среднесписочная численность работников в промышленной сфере Донецка в январе — августе 2022 года снизилась на 1,9% ( -2 098 человек ) и составила 106,033 тысячи человек, однако фонд оплаты труда увеличился на 47,9% ( +7,7 миллиарда рублей) и составил 23,8 миллиарда рублей, писали в монографии донецкие исследователи. То есть, по грубым подсчетам, зарплата каждого занятого в «промке» составляла в среднем 18,7 тысячи рублей в месяц.

Сегодня, как следует из данных вакансий на популярной рекрутинговой платформе, Оленегорский механический завод в Луганске обещает платить слесарю-ремонтнику 45–55 тысяч рублей, Снежнянский завод химического машиностроения предлагает 40 тысяч дефектоскописту, бухгалтеру по расчету зарплаты в Главном бюро медико-социальной экспертизы в Луганске и Донецке сулят 60–70 тысяч рублей, зарплата старшего продавца в «Пятерочке» в Донецке составит 30–38 тысяч рублей.

По данным платформы AWDB, которая агрегирует зарплатные предложения на сайтах о вакансиях, в августе 2024 года средняя зарплата в Луганске составляет 40 430 рублей , в Донецке — 45 590 . Цены на продукты

Сведения о ценах на продукты в ДНР регулярно мониторил и публиковал независимый республиканский Минэкономразвития. Любопытно, что местные чиновники постоянно в своих отчетах сравнивали цены в республиках с ценами на Украине и в соседней Ростовской области России. С вхождением в Россию эти еженедельные публикации прекратились.



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Уже в составе России Минпромторг ДНР публиковал данные о ценах — отдельно от Росстата. Правда, лишь ежемесячно (а не еженедельно, как остальные регионы) и только по 44 категориям товаров. Российские регионы отчитываются по 124 позициям только продовольственных продуктов. Данных о непродовольственных товарах и об услугах в ДНР так и не появилось до сих пор.

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Так, средняя цена говядины в Донецке в марте 2023 года составляла 439 рублей за 1 кило грамм (в Петербурге тогда было 535 рубле й), свинина — 289 рублей (295), куриная тушка — 174 рубля (168), вареная колбаса — 230 рублей за кило (565), сливочное масло в среднем стоило 733 рублей (1056), молоко — 64 рубля за 1 литр (80), подсолнечное масло — 174 рубля (144), фасованный творог — 418 рублей (474), куриные яйца 1 категории — 74 рубля за десяток (89), кило сахара — 63 рубля (59) и так далее.

Однако и эти отчеты внезапно прекратились в марте 2023 года и с тех пор не возобновлялись. Тему мониторинга цен на продукты в новой администрации подхватил зампредседателя правительства Владислав Васильев. На своей странице во «ВКонтакте» он регулярно сообщает, насколько в ДНР все стоит дешевле, чем в соседней Ростовской области.

При этом сами цены он не называл, хотя, отталкиваясь от регулярно публикуемой статистики по Ростовской области, их нетрудно высчитать. Последнее, что он писал о ценах в регионе, — тревожное сообщение о подорожании хлеба на 10–24%. Производители вынуждены пойти на этот шаг, чтобы поднять зарплаты сотрудникам и компенсировать растущие издержки.

В ответ местные власти добились того, чтобы торговые сети ограничили наценку на «социально значимые» товары 5%. А в случае дальнейшего подорожания пригрозили хлебозаводам ФАС.



В ЛНР пошли еще дальше. На значимые продовольственные товары цены в начале февраля этого года там зафиксировали постановлением правительства.

Согласно документу, максимально допустимая цена на курятину «заморожена» на отметке 218 рублей за 1 килограмм (в Ростове средняя цена тогда была на уровне 196 рублей ), на масло сливочное — 800 рублей (774), на масло подсолнечное — 128 рублей за 1 литр (124), молоко — 73 рубля за литр (71), яйца — 101 рубль за десяток (135), сахар — 70 рублей (66) и так далее. То есть цены в соседних регионах были в целом вполне сопоставимые. Правда, средняя зарплата в Ростовской области была 61 715 рублей . Население По данным Укрстата, в 2013 году в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях проживали 9,443 миллиона человек. На 1 февраля 2022 года украинские власти насчитали на 649 тысяч меньше — 8,794 миллиона жителей. Впрочем, специалисты отмечают: показатели могут быть неточными. Самые густонаселенные территории были, мягко говоря, недоступны для украинского статистического ведомства.

«Осуществление расчетов некорректно в связи с отсутствием информации», — такие комментарии сопровождают данные в статистических отчетах Укрстата.

В 2019 году в ЛНР и ДНР собрались было провести первую в своей истории перепись населения, однако подсчету граждан помешала пандемия коронавируса, и мероприятие решили отложить до лучших времен. После присоединения к РФ вопрос переписи снова подняли в 2023 году, Росстат даже заявил, в 2026 году на новых территориях в сплошном формате проведут «микроперепись» со 100%-м охватом. Так что пока в отсутствие статистических исследований обратимся к высказываниям лидеров регионов.



В Луганске на 1 января 2014 года, со ссылкой на официальные данные в феврале 2023 года, писало РИА Новости, насчитывалось 424 тысячи жителей, а на 1 января 2015 года оценочно, по данным Укрстата, — около 418 тысяч . Тогда же глава администрации Луганска Манолис Пилавов заявил, что за последний год людей в Луганске стало больше: 430–435 тысяч по данным статистики — и 450 тысяч по его личным ощущениям «с учетом выпекаемого хлеба и по норме накопления твердых бытовых отходов».



В ДНР на 1 апреля 2024, по словам вице-премьера региона Владислава Васильева, проживают 2,121 миллиона человек. В самом Донецке, который с конца 1980-х годов имел статус миллионника, точное число жителей не называется. Миллиона там не было уже в 2004 году, но к моменту начала «Русской весны» все же насчитывалось 949,8 тысячи человек. А летом 2023 года мэр города Алексей Кулемзин сообщил в СМИ, что в городе было примерно 600 тысяч жителей. Эти цифры условны и рассчитывались на основании косвенных показателей, подчеркивал глава Донецка. В Мариуполе, в апреле этого года писал ТАСС со ссылкой на администрацию города, население превысило 250 тысяч . Там же уточняется, что до февраля 2022 года в городе жили 500 тысяч человек, сразу же после завершения боевых действий власти насчитали 180 тысяч жителей.



В Горловке на 1 января 2024 ресурс BDEX насчитал 244 тысячи постоянных жителей. Методика подсчета и источник там не указаны, а администрация сайта подчеркивает: «Данные не являются официальными и использовать их нигде не рекомендуется». Сами жители отмечают, что 10 лет назад население насчитывало 460 тысяч жителей.

Городской бюджет Чтобы сравнить бюджеты 2013 и 2024 годов, пришлось переводить все показатели в доллары. Во-первых, для сопоставимости — после присоединения к России гривна канула в Лету, и все расчеты регионы стали вести в рублях. Во-вторых, за минувшие годы и гривна, и рубль ослабевали, менялась и покупательная способность рубля по отношению к гривне: в 2013 году за 10 денежных единиц Украины по курсу ЦБ давали в среднем 39 российских, в феврале 2022 года — уже 27. Для расчета курс доллара мы брали на дату подписания бюджетных документов.



Кроме того, некорректно было бы сравнивать областные бюджеты. Ведь все четыре региона сейчас фактически контролируются российскими гражданскими администрациями не на 100%. Так что максимально достоверно было бы сопоставлять именно бюджеты городов. Тех, что сейчас администрируются и учитываются статистикой российскими властями.

Изобильно выглядели в 2013 году бюджеты Луганска и Донецка. Первый пополнил казну на 1,4 миллиарда гривен, или на 147,7 миллиона долларов, доходы бюджета второго составили 3,8 миллиарда гривен, или до 472,9 миллиона долларов. Расходная часть бюджета Луганска 10 лет назад исчислялась суммой в 158,3 миллиона долларов. Самыми весомыми статьями были образование ( 42,3 миллиона долларов), соцзащита ( 38,1 миллиона долларов) и здравоохранение ( 28,7 миллиона долларов). Еще 9,9 миллиона долларов было потрачено на развитие Луганска, в том числе на его благоустройство.

Расходные статьи бюджета Донецка выглядели еще более весомыми: 102 миллиона долларов направили на финансирование образования, 71,7 миллиона долларов — на здравоохранение, 25,5 миллиона долларов — на благоустройство, еще 24 миллиона долларов — на культуру и капитальный ремонт жилья. Общим итогом расход бюджета по итогу 2013 года исчислялся суммой в 465,02 миллиона долларов. Плановые бюджеты на 2024 год Луганска и Донецка выглядят совсем иначе: суммы бюджетных доходов (и, соответственно, расходов) сильно сократились, изменились источники их пополнения.

Если говорить предметно, то собственные доходы бюджета Донецка на 2024 год ( 146 миллионов долларов) складываются главным образом из поступлений НДФЛ ( 57,9 миллиона долларов), еще 85,4 миллиона долларов поступит из других бюджетов РФ. Главные статьи расходов — образование ( 71,7 миллиона долларов), национальная экономика ( 30,1 миллиона долларов), общегосударственные вопросы ( 16,6 миллиона долларов). Менее чем по 10 миллионов достанется культуре, физкультуре и спорту.

Луганск запланировал собрать в 2024 году в доход бюджета 23,8 миллиона долларов, причем основная ставка — на налоговые поступления в размере 21,9 миллиона долларов. В проекте бюджета, датированном 11 декабря 2023 года , подробно расписано, что львиная доля этих поступлений — все тот же НДФЛ. К слову, в проекте фигурирует и дотация в размере 1,2 миллиона долларов

( 108,7 миллиона рублей), а в более поздней редакции документа этот ручеек не раскрыт. Вложить в образование и жилищно-коммунальное хозяйство Луганск запланировал примерно одинаковые суммы порядка 4,1– 4,4 миллиона долларов, еще 2,6 миллиона долларов — в культуру и ровно половину этой суммы — в физкультуру и спорт. По статье «общегосударственные вопросы» запланированы 8,6 миллиона долларов, «национальная экономика» — 3,1 миллиона долларов.

Если заглянем в казну ЛНР, увидим, что из-за сокращения межбюджетных трансфертов республиканский бюджет в 2024 году упал со 186 до 146 миллиардов рублей: в этом году дотаций, субсидий и субвенций республика получает всего около 92 миллиардов против 162 миллиардов годом ранее. На 2025–2026 годы бюджет республики пока что расписан с учетом сокращения уровня дотаций из Москвы еще вдвое.

Сказалось сокращение госфинансирования и на бюджете Луганска: если в 2023 году из республиканской казны администрация города получила 7,23 миллиарда рублей, то на 2024-й субсидию урезали до 1 ,38 миллиарда .

Впрочем, энергетику на произвол судьбы не оставят. 12 августа Михаил Мишустин заявил, что для ее стабильной работы правительство России выделит Донбассу и Новороссии еще 3 миллиарда рублей.

Промышленность

В 2013 году Донбасс, состоящий из Донецкой и Луганской областей, где была сосредоточена основная масса предприятий угольной промышленности, черной металлургии и машиностроения Украины, производил 16% ВВП страны, его доля в объеме реализованной промышленной продукции, по данным «Российской газеты», превышала 27% и 23% — в экспорте товаров и услуг.



Как следует из монографии Донецкого института экономических исследований, изданной в 2023 году, за 10 лет экономическая деятельность региона свернулась втрое.

«Валовой региональный продукт (ВРП) в ДНР по состоянию на 2021 г. составил 150 млрд руб., в фактических текущих ценах данного периода, что ориентировочно на 300 млрд руб. или в 3 раза меньше, чем в 2013 г. (Донецкая область ~ 1,45 трлн руб.)», — говорится в исследовании.

Общий объем промышленной продукции, реализованной в 2021 году, составил 206,9 миллиарда рублей, это лишь 49,1% от объемов 2013 года.

С января по июнь 2022-го общий объем реализации всех отраслей экономики ДНР подтянулся к 245,6 миллиарда рублей, превысив на 40,9% показатели предыдущего периода. Наибольший рост объема реализованной продукции эксперты отметили в промышленности — на 55,5 миллиарда рублей, или 60,6%.



Впрочем, пишут авторы, в 2022 году в сравнении с 2013-м структура промышленного производства существенно не изменилась: 33% общего объема реализации промышленной продукции приходилось на долю металлургического производства, 28,8% — на долю электроэнергетики, 14,6% поднимала пищевая промышленность, 9,2% — другие отрасли промышленности, 8,7% — коксохимическая и 5,7% — добыча каменного угля.

Сегодня в ДНР, по данным регионального Минпромторга, действуют 12 предприятий легкой промышленности, 3 производителя бумаги и картона, 8 предприятий металлообработки, 25 машиностроительных, 4 фармацевтических, 9 полиграфических, 9 производителей стройматериалов, 30 предприятий химической промышленности, 6 черной металлургии и 2 цветной и 25 пищевых предприятий.

Впрочем, недостаток доходов населения и, следовательно, потребительского и внешнего спроса, как и прочие известные события, будет негативно влиять на темпы роста ДНР в стратегической перспективе до 2035 года, говорится в монографии.



В ЛНР, по данным Минпромторга региона, сегодня действуют 6 металлургических предприятий (3 в Луганске, по одному в Алчевске, Стаханове и Кировске и 2 в Антраците), 8 предприятий машиностроения, 9 производителей строительных материалов, 11 предприятий легкой промышленности (из них 4 — ИП), 10 деревообрабатывающих, 3 химических предприятия и 2 фармацевтических.

По данным Минэкономразвития ЛНР, на 10 августа в республиканском реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 37 297 предпринимателей (3756 юрлиц и 33 541 индивидуальный предприниматель).



В Свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей зарегистрированы 178 предприятий, где будут задействованы 67 тысяч работников. Объем заявленных инвестиций — 76,901 миллиарда рублей.



Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

