Министр обороны Нидерландов официально подтвердил поставку первых истребителей F-16 Украине

Первые обещанные истребители F-16 отправились на Украину после того, как 1 июля была выдана экспортная лицензия на поставку. Об этом 6 октября официально объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Глава Минобороны не стал уточнять, сколько именно самолетов уже было отправлено, но добавил в своих соцсетях, что «остальные из 24 самолетов поступят в ближайшие месяцы».

Ранее Брекельманс разъяснил условия применения F-16 ВСУ в небе над Россией: Вооруженные силы Украины могут использовать истребители F-16, полученные от Нидерландов, для нанесения ударов внутри России, но не по гражданским объектам.

Также Нидерланды выделили €400 млн на план действий по беспилотникам для Украины: обе страны будут вместе работать над разработкой современных БПЛА и ускорением производства успешных прототипов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что 26 августа один из полученных Украиной от союзников истребителей F-16 разбился. Официально связь между потерей истребителя и снятием Олещука с должности не обозначается, однако крушение самолета стало серьезным ударом для ВСУ. К расследованию инцидента подключились и США. После этого Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.