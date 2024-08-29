Министр обороны Нидерландов разъяснил условия применения F-16 ВСУ в небе над Россией

Вооруженные силы Украины могут использовать истребители F-16, полученные от Нидерландов, для нанесения ударов внутри России, но не по гражданским объектам. Об этом 29 августа заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире телеканала NOS.
Он подчеркнул, что Украина должна соблюдать «законы войны» при применении голландских F-16 над территорией РФ, что предусматривает в том числе запрет на удары по гражданским объектам. «Украине точно нельзя этого делать. Это условие, которое мы поставили», — заявил Рубен Брекельманс, слова которого приводит ТАСС. Министр добавил, что аэродромы, с которых взлетают российские истребители, также являются законными целями для Украины.
Ранее командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм в эфире телеканала NOS сообщил, что Амстердам «не накладывает никаких ограничений на использование и дальность полета F-16, если соблюдаются законы войны». Как писала газета The Times, Украина получила от Нидерландов шесть истребителей, а всего власти готовы передать Киеву 24 самолета и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного в Румынии.