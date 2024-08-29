Министр обороны Нидерландов разъяснил условия применения F-16 ВСУ в небе над Россией

Вооруженные силы Украины могут использовать истребители F-16, полученные от Нидерландов, для нанесения ударов внутри России, но не по гражданским объектам. Об этом 29 августа заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире телеканала NOS.

Он подчеркнул, что Украина должна соблюдать «законы войны» при применении голландских F-16 над территорией РФ, что предусматривает в том числе запрет на удары по гражданским объектам. «Украине точно нельзя этого делать. Это условие, которое мы поставили», — заявил Рубен Брекельманс, слова которого приводит ТАСС. Министр добавил, что аэродромы, с которых взлетают российские истребители, также являются законными целями для Украины.