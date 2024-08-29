Генштаб ВСУ признал потерю истребителя F-16

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг признал, что 26 августа один из полученных Украиной от союзников истребителей F-16 разбился. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале Генштаба.

Отмечается, что истребители F-16 ВСУ были использованы во время отражения ракетного удара со стороны по территории Украины вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск.

«Во время захода не цель с одним из самолетов была утрачена связь.Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб», — сказано в заявлении.



Для установления причин аварии назначена специальная комиссия Министерства обороны.

