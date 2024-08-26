Минобороны РФ: нанесен массированный удар по энергетическим объектам на Украине

Массированный удар нанесен по объектам энергетики на территории Украины. Об этом 26 августа сообщает Министерство обороны России.



Как отмечают в ведомстве, речь идет о тех объектах, которые обеспечивают работу ВПК (военно-промышленного комплекса). Уточняется, что все назначенные цели были поражены высокоточным оружием.

В связи с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры «Укрэнерго» распорядилось начать экстренные отключения электроэнергии по всей стране, чтобы стабилизировать систему.