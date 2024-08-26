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    Минобороны РФ: нанесен массированный удар по энергетическим объектам на Украине

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    Массированный удар нанесен по объектам энергетики на территории Украины. Об этом 26 августа сообщает Министерство обороны России.

    Как отмечают в ведомстве, речь идет о тех объектах, которые обеспечивают работу ВПК (военно-промышленного комплекса). Уточняется, что все назначенные цели были поражены высокоточным оружием.

    В связи с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры «Укрэнерго» распорядилось начать экстренные отключения электроэнергии по всей стране, чтобы стабилизировать систему.

    Напомним, что за ночь 26 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в семи регионах. Больше всего беспилотников было сбито над Саратовской областью — девять. Три — над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями. По одному — над Орловской и Рязанской областями.

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