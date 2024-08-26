Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно к этому часу

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики на территории Украины, сообщили 26 августа в Минобороны РФ. По сообщениям украинских СМИ, часть страны осталась без света и воды. В прессе их успели окрестить «ударами возмездия» за нападение на Курскую область. «Фонтанка» собрала, что известно о ситуации в соседней стране.

Утром в понедельник на всей территории Украины в течение нескольких часов действовала воздушная тревога. Официально в МО РФ сообщили об атаке около 12 часов дня. В оборонном ведомстве заявили, что нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Все назначенные цели, подчеркивает пресс-служба Минобороны, поражены.