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    Боевые действия

    Спецоперация на Украине

    Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно к этому часу

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    32 комментария

    ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики на территории Украины, сообщили 26 августа в Минобороны РФ. По сообщениям украинских СМИ, часть страны осталась без света и воды. В прессе их успели окрестить «ударами возмездия» за нападение на Курскую область. «Фонтанка» собрала, что известно о ситуации в соседней стране.

    Утром в понедельник на всей территории Украины в течение нескольких часов действовала воздушная тревога. Официально в МО РФ сообщили об атаке около 12 часов дня. В оборонном ведомстве заявили, что нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Все назначенные цели, подчеркивает пресс-служба Минобороны, поражены.

    • Киев. РИА и ТАСС сообщают о десяти прилетах по Киеву. Во время ракетной атаки прервалось вещание из студии украинского телеканала «Рада» в Киеве. Повреждены объекты инфраструктуры, сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко (РИА Новости). Мэр города Виталий Кличко рассказал о перебоях с энерго- и водоснабжением в нескольких районах столицы.
    • Днепропетровск. Сбои в работе электротранспорта из-за экстренных отключений света, сообщает телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев.
    • Львов. Объекты энергетики повреждены во Львове и области после взрывов, в регионе перебои с электроснабжением, пишет РИА со ссылкой на главу областной администрации Максима Козицкого. По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе из-за перебоев со светом могут возникнуть проблемы и с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание.
    • Винница. Серия прилетов зафиксирована в Винницкой области, повреждены объекты критической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.
    • Полтава. Удар нанесен по промышленному объекту, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин (РИА Новости). Называть объект чиновник не стал.
    • Ровно. Звучат взрывы, — пишет РИА со ссылкой на украинскую прессу. Глава областной государственной администрации Александр Коваль сообщил, что в результате атаки зафиксированы повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, ряд населенных пунктов в регионе обесточен.
    • Луцк. Поврежден объект инфраструктуры в городе, сообщил мэр Игорь Полищук, — ТАСС.
    • Сообщения о взрывах также приходили из Житомира и Одессы, Хмельницкого, Кривого Рога, Запорожья, Херсона и Харькова. Удары приходятся по объектам инфраструктуры.

    Сложная ситуация со светом, открывают пункты несокрушимости

    Компания «Укрэнерго», которая занимается транспортировкой электроэнергии по всей Украине, была вынуждена «применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему», сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По его словам, повреждения зафиксированы «в ряде регионов», главам областных администраций поручено развернуть «пункты несокрушимости» — палатки для обеспечения теплом и электроэнергией горожан в случае блэкаута. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил об экстренных отключениях света по всей стране, прежние графики отключений признаны недействительными, — РИА.

    «Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная», — цитирует ТАСС министра энергетики Украины Германа Галущенко.

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    Ракетный удар

    Комментарии 32

    28248510726 Авг 2024 в 15:38
    Хватит!!!
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