Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ. Это произошло сразу после потери истребителя F-16

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.
Исполняющим обязанности командующего Воздушными силами Украины назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщает украинский Генштаб.
Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что 26 августа один из полученных Украиной от союзников истребителей F-16 разбился. Официально связь между потерей истребителя и снятием Олещука с должности не обозначается, однако крушение самолета стало серьезным ударом для ВСУ. К расследованию инцидента подключились и США.
По данным The Wall Street Journal, крушение произошло всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл на Украину. Данные газете предоставил «официальный представитель США». WSJ отмечает, что недавно Киев получил шесть таких самолетов.
Причиной крушения, по предварительным данным, стала ошибка пилота, и самолет не был сбит, хотя и разбился во время ракетного обстрела. Истребители F-16 ВСУ были использованы во время отражения ракетного удара со стороны России по территории Украины вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск. Во время захода на цель с одним из самолетов была утрачена связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, а летчик погиб.
СМИ выдвигали и другую версию катастрофы — «дружественный огонь», согласно которой F-16 был сбит из переданной ВСУ американской системы противовоздушной обороны Patriot. Эту версию поддержала член оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая, после чего Олещук обвинил ее в дискредитации военного руководства Украины и главного союзника страны — США.
26 августа Минобороны РФ сообщило о массированном ударе, который был нанесен по объектам энергетики на территории Украины. «Фонтанка» собрала все, что известно об ударе и его последствиях.
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