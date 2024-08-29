The Wall Street Journal: переданный Украине F-16 потерпел крушение

Один из переданных Украине самолетов F-16 потерпел крушение в понедельник. Об этом 29 августа сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, это произошло всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл на Украину. Данные газете предоставил «официальный представитель США». WSJ отмечает, что недавно Киев получил шесть таких самолетов.

Причиной крушения, по предварительным данным, стала ошибка пилота, и самолет не был сбит, хотя и разбился во время ракетного обстрела. Воздушные силы Украины о крушении самолета на данный момент официально ничего не сообщали.

Минобороны США отказалось комментировать информацию о потере Украиной F-16. В Пентагоне предложили обратиться в Киев.

Косвенным подтверждением потери американского истребителя могло бы стать сообщение депутата Луцкого горсовета Игоря Полищука о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который как раз проходил обучение на самолетах этого типа.