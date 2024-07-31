Bloomberg: Украина получила от НАТО первую партию истребителей F-16

Первая партия истребителей F-16 от стран НАТО поступила Украине. Об этом сообщает Bloomberg 31 июля со ссылкой на свои источники. Поставка поступила с задержкой. Ожидается, что истребители помогут сбивать крылатые ракеты и противостоять атакам бомбардировщиков.
Конец июля был крайним сроком поставки, и американская сторона их соблюла, правда, количество истребителей «невелико», отмечают в Bloomberg.
Неизвестно, как скоро украинские летчики начнут использовать эти самолеты, поскольку, по данным издания, их обучение затруднено из-за языкового барьера между ними и западными инструкторами. Пресс-служба Минобороны Украины не стала комментировать этот вопрос.
Решение о передаче F-16 Украине было принято президентом США Джо Байденом в мае 2023 года после долгих переговоров на эту тему с союзниками по НАТО и Владимиром Зеленским.
Реализация договоренностей затянулась из-за вопросов, связанных с запчастями к этим истребителям и обучением украинских пилотов. За год заметно изменилась ситуация в зоне боевых действий, и одним из главных инструментов с обеих сторон стали беспилотники — отмечают эксперты в разговоре с Bloomberg. Тем не менее, по данным издания, ожидается, что истребители помогут Украине «преодолеть превосходство России» в воздухе и защитить от ударов свою инфраструктуру.
В мае глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поставка Украине истребителей F-16 будет воспринята Москвой как намеренный сигнал в ядерной сфере. А в июле пресс-служба Минобороны России сообщила, что за первый сбитый F-16 военнослужащим заплатят 15 миллионов рублей. О том, что истребители F-16 не изменят кардинально ситуацию на поле боя, говорил 30 июля командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.