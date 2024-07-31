Bloomberg: Украина получила от НАТО первую партию истребителей F-16

Первая партия истребителей F-16 от стран НАТО поступила Украине. Об этом сообщает Bloomberg 31 июля со ссылкой на свои источники. Поставка поступила с задержкой. Ожидается, что истребители помогут сбивать крылатые ракеты и противостоять атакам бомбардировщиков.



Конец июля был крайним сроком поставки, и американская сторона их соблюла, правда, количество истребителей «невелико», отмечают в Bloomberg.

Неизвестно, как скоро украинские летчики начнут использовать эти самолеты, поскольку, по данным издания, их обучение затруднено из-за языкового барьера между ними и западными инструкторами. Пресс-служба Минобороны Украины не стала комментировать этот вопрос.