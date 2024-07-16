Российским военнослужащим пообещали крупную сумму денег за уничтожение американских истребителей. За первый сбитый самолет F-15 и F-16 заплатят 15 миллионов рублей, сообщили 16 июля в пресс-службе Минобороны России.
Выплату вознаграждений взяла на себя компания «ФОРЭС». Сегодня компания провела седьмую выплату российским военнослужащим за уничтожение вражеской техники. Представитель организации вручил бойцам в зоне СВО по 500 тысяч рублей за каждый сбитый танк.
«Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка семнадцати «Абрамсов» и «Леопардов», за каждую единицу по 500 тысяч рублей», — рассказал заместитель исполняющего директора компании Илья Потанин.
«ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. Подразделения компании располагаются в Асбесте, Сухом Логу, Курьи и Каменск-Уральском. Головной офис находится в Екатеринбурге.
Российским военнослужащим пообещали 15 миллионов рублей за первые сбитые истребители F-15 и F-16
Российским военнослужащим пообещали крупную сумму денег за уничтожение американских истребителей. За первый сбитый самолет F-15 и F-16 заплатят 15 миллионов рублей, сообщили 16 июля в пресс-службе Минобороны России.
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