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    Российским военнослужащим пообещали 15 миллионов рублей за первые сбитые истребители F-15 и F-16

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    8 комментариев

    Российским военнослужащим пообещали крупную сумму денег за уничтожение американских истребителей. За первый сбитый самолет F-15 и F-16 заплатят 15 миллионов рублей, сообщили 16 июля в пресс-службе Минобороны России.

    Выплату вознаграждений взяла на себя компания «ФОРЭС». Сегодня компания провела седьмую выплату российским военнослужащим за уничтожение вражеской техники. Представитель организации вручил бойцам в зоне СВО по 500 тысяч рублей за каждый сбитый танк.

    «Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка семнадцати «Абрамсов» и «Леопардов», за каждую единицу по 500 тысяч рублей», — рассказал заместитель исполняющего директора компании Илья Потанин.

    «ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. Подразделения компании располагаются в Асбесте, Сухом Логу, Курьи и Каменск-Уральском. Головной офис находится в Екатеринбурге.

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    Комментарии 8

    Наблюдатель*16 Июл 2024 в 16:43
    а F-35 почём?
    +0−0
    28206267516 Июл 2024 в 16:41
    Руководящий состав данной компании народ должен знать в лицо!Фонтанка займись, ждем
    +0−0
    Йёхан16 Июл 2024 в 16:40
    Надо еще предложить такую же награду за F-14.
    Топган, говорили они...
    +0−0
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