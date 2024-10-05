Хватит одного бокала: в каком возрасте алкоголь смертельно опасен — рассказывают врачи

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Даже если вы уже не подросток, но седых волос еще нет, в некоторых случаях от алкоголя вам тоже стоит воздержаться.

— Употребление спиртного беременной женщиной может повлиять на рост и развитие плода, что, в свою очередь, может привести к когнитивным нарушениям и психическим расстройствам у ребенка, — напомнила Екатерина Кашух.

Также к людям, которым нельзя спиртное, врачи отнесли страдающих заболеваниями печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. К тому же алкоголь усугубляет симптомы депрессии, тревожных расстройств и других психических заболеваний.

Источник: Юрий Скубердин / Городские порталы

Но главное, что подчеркивают врачи, — все выше озвученное не значит, что здоровым совершеннолетним людям нет от спиртного никакого вреда.