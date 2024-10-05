Хватит одного бокала: в каком возрасте алкоголь смертельно опасен — рассказывают врачи

Алкоголь — вещь не особо полезная. Об этом знают многие. Но мало кто догадывается, что в некоторых случаях даже пара бокалов могут привести к трагедии. Мы пообщались с врачами и узнали, в каком возрасте какие проблемы могут начаться из-за спиртного.
- Что будет от алкоголя в детском возрасте
- Что будет от алкоголя в подростковом возрасте
- Что будет от алкоголя в пожилом возрасте
- Кому вообще нельзя пить алкоголь
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Что будет от алкоголя в детском возрасте
По статистике, очень немногие дети регулярно выпивают в раннем возрасте: по данным Росстата, в 2022 году на сто тысяч детей до 14 лет лишь пятеро столкнулись с диагностированным алкоголизмом. Статистики того, сколько детей хотя бы раз пробовали алкоголь до подросткового возраста, не ведется.
Но даже одноразовое употребление детьми до 12–13 лет приводит к целой череде проблем со здоровьем, отмечают врачи.
— Употребление алкоголя в этом возрасте может негативно сказаться на когнитивных функциях и вызвать проблемы с памятью, вниманием и обучаемостью, — рассказала врач Надежда Подкорытова. — Алкоголь может замедлить физическое развитие, а также негативно воздействовать на гормональные уровни.
Надежда Подкорытова, коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — лечебное дело. Врач лабораторной диагностики, терапевт.
Из-за того, что в раннем возрасте алкогольная интоксикация развивается намного быстрее, чем у взрослых, то и последствия оказываются сильнее.
— У детей до 5 лет под воздействием этанола может развиться гипергликемия — повышение уровня глюкозы в крови, — рассказала врач Екатерина Кашух.
Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.
Резкое изменение сахара в крови даже может привести к быстрой коме. При острой интоксикации кома может привести к смертельной гипотермии.
Но всё же дети редко сталкиваются с алкоголем. В отличие от подростков, многие из которых начинают выпивать именно в школьные годы.
Что будет от алкоголя в подростковом возрасте
Одна из проблем подросткового алкоголизма в том, что начиная примерно с 13 лет у подростков начинает развиваться префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за принятие решений, самоконтроль и эмоциональную регуляцию, подчеркивают врачи. И спиртное мешает развитию этих качеств.
Другие органы, растущие в подростковые годы, также страдают от спиртного.
— Может развиться тахикардия, аритмия, гипертония — повышение артериального давления, или артериальная гипертензия — резкие перепады давления, — подчеркнула Екатерина Кашух. — Могут начаться психотические нарушения, агрессия, апатия, замкнутость, скачки настроения.
Кроме того, подростки, привыкшие выпивать в раннем возрасте, скорее всего, пронесут эту вредную привычку и во взрослую жизнь.
— Подростки более восприимчивы к формированию алкогольной зависимости. И чем раньше начнется употребление алкоголя, тем выше вероятность развить зависимость в будущем, — подчеркнула Надежда Подкорытова. — Подростки, начинающие пить до 15 лет, имеют более высокий риск стать зависимыми во взрослом возрасте.
К тому же подростки, начинающие употреблять алкоголь, раньше вступают в половые связи, а также редко пользуются средствами защиты. Из-за этого учащаются заболевания, передающиеся половым путем, такие как гепатит, ВИЧ и СПИД.
В то же время регулярное употребление алкоголя может привести к нарушениям репродуктивной системы: у девушек спиртное нарушает формирование менструального цикла и может повредить структуру яйцеклеток. А у юношей токсические продукты распада алкоголя снижают уровень тестостерона, за счет которого фигура формируется по мужскому типу.
Лишь после 18 лет, когда перестройка организма заканчивается и подростки становятся взрослыми, риски от употребления алкоголя становятся меньше. Но ближе к концу жизни они возрастают вновь.
Что будет от алкоголя в пожилом возрасте
Каждый человек знает, что в детском и подростковом возрасте алкоголь лучше не пить. Но о том, что примерно после 65 лет спиртное вновь наносит дополнительный урон организму, редко кто задумывается.
— С возрастом многие процессы в организме замедляются, включая метаболизм, поэтому организм пожилого человека может не усваивать алкоголь так же эффективно, как в молодом возрасте, — подчеркнула Надежда Подкорытова, — это повышает риск алкогольного отравления и других осложнений.
К тем самым осложнениям врачи относят: сердечную недостаточность, аритмию, тахикардию и артериальную гипертонию. Все перечисленные проблемы со здоровьем увеличивают риск инсульта и инфаркта.
Также алкоголь увеличивает риск развития деменции, ухудшения памяти и внимания и появления других когнитивных нарушений. В первую очередь из-за того, что после 65 лет нервная система мозга становится более чувствительной к отравлению алкоголем.
— Также этанол усугубляет ослабление костной ткани, типичное для пожилых людей, и в случае падения, частого следствия алкогольного опьянения, может случиться перелом позвоночника или шейки бедренной кости, — заявила Екатерина Кашух. — В пожилом возрасте в большинстве случаев это приводит к инвалидности и скорой смерти.
Кому вообще нельзя пить алкоголь
Даже если вы уже не подросток, но седых волос еще нет, в некоторых случаях от алкоголя вам тоже стоит воздержаться.
— Употребление спиртного беременной женщиной может повлиять на рост и развитие плода, что, в свою очередь, может привести к когнитивным нарушениям и психическим расстройствам у ребенка, — напомнила Екатерина Кашух.
Также к людям, которым нельзя спиртное, врачи отнесли страдающих заболеваниями печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. К тому же алкоголь усугубляет симптомы депрессии, тревожных расстройств и других психических заболеваний.
Но главное, что подчеркивают врачи, — все выше озвученное не значит, что здоровым совершеннолетним людям нет от спиртного никакого вреда.
— Вред от алкоголя не зависит от возраста, а последствия употребления могут иметь различные масштабы и наступить в любое время, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, — подчеркнула Надежда Подкорытова. — Поэтому рекомендуется полный отказ от алкоголя, даже если вы молоды или не имеете серьезных хронических заболеваний.