Финляндия в октябре примет участие в ядерных учениях НАТО

Финляндия примет участие в учениях НАТО по ядерному оружию Steadfast Noon. Они стартуют 14 октября и продлятся две недели, сообщает Ilta-Sanomat в пятницу, 4 октября.

Для страны учения такого типа станут первыми. Решение об этом каждое государство-член НАТО принимает добровольно. О том, какая роль отведена Финляндии в учениях по ядерному сдерживанию, не уточняется, но, возможно, она отправит истребители. В этом году воздушные операции пройдут в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландах.

В прошлом году учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon состоялись в Италии, Хорватии и Средиземном море. А в позапрошлом — на территории Северной Европы и в Северном море.