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    НАТО в тысяче километров от границы с Россией проведет учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень»

    1956
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    НАТО с 17 по 30 октября проведет на территории Северной Европы учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Об этом сообщается на сайте альянса 14 октября.

    В учениях будут задействованы около 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Как и в предыдущие годы, в мероприятии примут участие американские стратегические бомбардировщики B-52; в этом году они будут летать с авиабазы Майнот в Северной Дакоте. Полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией. «Боевое оружие использоваться не будет»,— говорится в сообщении.

    Как пишет «Коммерсантъ», координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне отдельно сообщил, что учения пройдут в 600 милях от территории России, то есть примерно в 950 километрах, и добавил, что истребители не будут нести боевые заряды.

    «Это регулярные учения, отработка ядерного компонента их системы. Но это только один небольшой элемент того, что натовцы осуществляют регулярно. Мы, безусловно, внимательно это отслеживаем и учитываем в подходе к данной тематике и пониманию того, что может происходить с натовской стороны», — сказал агентству ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он особо подчеркнул, что «в этом нет «чрезвычайщины» — это регулярно проводимые мероприятия».

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