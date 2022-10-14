НАТО в тысяче километров от границы с Россией проведет учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень»

НАТО с 17 по 30 октября проведет на территории Северной Европы учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Об этом сообщается на сайте альянса 14 октября.



В учениях будут задействованы около 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Как и в предыдущие годы, в мероприятии примут участие американские стратегические бомбардировщики B-52; в этом году они будут летать с авиабазы Майнот в Северной Дакоте. Полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией. «Боевое оружие использоваться не будет»,— говорится в сообщении.

