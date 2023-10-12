НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию в Средиземном море

Учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень») проведет НАТО в Италии, Хорватии и Средиземном море. Об этом 12 октября сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



Учения НАТО проводит ежегодно в октябре. Столтенберг подчеркнул, что они должны показать надежность и эффективность ядерного сдерживания и дать четкий сигнал, что Североатлантический альянс будет защищать всех союзников.



Параметры предстоящих маневров пока неизвестны. В прошлом году Steadfast Noon проходил на территории Северной Европы и в Северном море. Были задействованы около 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Боевое оружие не использовалось.

