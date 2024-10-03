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Общество Полиция проводит проверку в посольстве России в Хельсинки

Полиция проводит проверку в посольстве России в Хельсинки

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На территории посольства России в Хельсинки проводится проверка, связанная с безопасностью территории представительства. Об этом 3 октября вечером сообщает пресс-служба полиции.

Наряд выехал на задание по просьбе российской дипломатической миссии около 17:30, оперативно откликнувшись на поступивший вызов. Отдельно отмечается, что ситуация не представляет опасности для окружающих, но более подробные комментарии не приводятся.

На запрос издания Yle в полиции не смогли ответить, как долго продлится операция в здании посольства.

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