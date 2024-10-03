Может ли участник СВО стать президентом? Отвечает Кремль

В перспективе президентом России может стать участник СВО. Об этом на брифинге 3 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя назначение Артема Жоги полпредом на Урале.

На вопрос журналистов, может ли боец спецоперации возглавить страну, Песков ответил: «Согласно Конституции — может». Также пресс-секретарь отметил, что в основном законе РФ прописаны главные требования к президенту.

«У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — сказал Песков (цитата по ТАСС ).

Так, согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.

Кроме того, Песков заявил, что назначения на государственные должности участников программы «Время героев» будут постепенными и в них нет кампанейщины. «Процесс будет продолжаться. Он не единовременный, а растянутый по времени», — отметил пресс-секретарь.