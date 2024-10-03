Может ли участник СВО стать президентом? Отвечает Кремль

В перспективе президентом России может стать участник СВО. Об этом на брифинге 3 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя назначение Артема Жоги полпредом на Урале.
На вопрос журналистов, может ли боец спецоперации возглавить страну, Песков ответил: «Согласно Конституции — может». Также пресс-секретарь отметил, что в основном законе РФ прописаны главные требования к президенту.
«У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Так, согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.
Кроме того, Песков заявил, что назначения на государственные должности участников программы «Время героев» будут постепенными и в них нет кампанейщины. «Процесс будет продолжаться. Он не единовременный, а растянутый по времени», — отметил пресс-секретарь.
Напомним, что 2 октября Владимир Путин назначил экс-председателя народного совета ДНР и военнослужащего Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Кроме того, в разговоре с Жогой в Кремле президент России анонсировал новые назначения для военнослужащих — участников программы «Время героев».
Так, четверо участников боевых действий будут работать в администрации президента, еще один станет заместителем главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Еще несколько назначений будет в Московской области и одно — в «Росатом».
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