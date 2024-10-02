Путин назначил Жогу своим полномочным представителем в Уральском ФО

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Артема Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Об этом пресс-служба Кремля сообщила 2 октября.
«Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в тексте указа.
Артем Жога — председатель народного совета ДНР. В 2023 году Жога попросил Путина выдвинуться на участие в выборах президента РФ. Подробнее о нем «Фонтанка» рассказывала здесь.
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