Путин назначил Жогу своим полномочным представителем в Уральском ФО

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Артема Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Об этом пресс-служба Кремля сообщила 2 октября.

«Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в тексте указа.

Артем Жога — председатель народного совета ДНР. В 2023 году Жога попросил Путина выдвинуться на участие в выборах президента РФ. Подробнее о нем «Фонтанка» рассказывала здесь.