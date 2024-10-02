Суд на два месяца арестовал владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

Суд на два месяца арестовал Марата Джанхуватова — владельца заправки, взорвавшейся 27 сентября на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет около 17:30 по местному времени. Об этом 2 октября сообщили РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Взрыв на АЗС унес жизни 13 человек, причем тела нескольких последних из-под завалов сотрудники МЧС извлекли уже утром 28 сентября. Пострадали еще 11. Кадры работы спасателей на месте ЧП публиковала «Фонтанка».

Глава Республики Дагестан заявлял, что ранее на этой заправке были выявлены нарушения, однако они были устранены.

Региональный СК возбудил уголовное дело.