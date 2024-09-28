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    МЧС показало кадры разбора завалов после взрыва на АЗС в Дагестане

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    Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до 13 человек. МЧС показало кадры последствий.

    Из-за взрыва снесло часть крыши, прикрывавшей бензоколонки. Кроме того, частично разрушено здание, находящееся на территории АЗС.

    МЧС России

    По последним данным, из-под завалов извлекли тело 13 погибшего при взрыве. Пострадавшими числятся 23 человека. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК писал, что следов взрывчатых веществ на месте ЧП не обнаружено. Глава республики Сергей Меликов заявил, что на АЗС ранее были выявлены нарушения.

    «Но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены», - заявил глава региона.

    Взрыв на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет произошел вечером 27 сентября около 17:30. К утру 28 сентября МЧС сообщило об 11 жертвах ЧП. Тела еще двух человек извлекли позднее в этот же день. СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело.

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