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Происшествия Количество погибших от взрыва АЗС под Махачкалой увеличилось до 12

Количество погибших от взрыва АЗС под Махачкалой увеличилось до 12

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2 комментария

Из-под завалов автозаправочной станции в пригороде Махачкалы спасатели извлекли тело еще одного погибшего, 28 сентября сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, погибших - до 12, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

На месте взрыва работают спасатели, сообщает РИА Новости, продолжается разбор завалов.

Взрыв на заправке при выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет произошел около 17:30. Сообщалось, что при взрыве погибли четыре человека, среди них - один ребенок.

Открытое горение на АЗС удалось ликвидировать около 10 часов вечера.

Следственный комитет РД возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Комментарии
2
VKuser174198221
16 минут
Принципиально непонятно: это техногенная катострофа или результат криминальных разборок? Может теракт?
мухомор
18 минут
пожарную безопасность решали по-братски. похоронят так же.
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