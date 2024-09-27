На заправке в Махачкале произошел взрыв. Погибли четыре человека

В Махачкале на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет произошел взрыв. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов 27 сентября сообщил ТАСС, что при взрыве погибли четыре человека, в том числе ребенок.



РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики уточняет, что взрыв, предварительно, произошел где-то полчаса назад. «По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале», — пишет информагентство.

«Бригады скорой медицинской помощи направлены для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет», — рассказали в министерстве здравоохранения республики.



«Пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте. Сейчас они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести», — уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения.



Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в телеграм-канале, что выехал на место происшествия.

«Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь — медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», — написал Меликов.