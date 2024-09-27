Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Как содержать собак
Куда пойти на выходных
Развод Шамана
Дело Чернейко
Дальневосточная развязка
Разговор с Олегом Басилашвили
Промышленный Петербург
Школы отвечают Мединскому
Как бороться с чайлдфри
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия На заправке в Махачкале произошел взрыв. Погибли четыре человека

На заправке в Махачкале произошел взрыв. Погибли четыре человека

4 052
2 Комментарии
2
FONTANKA
www.fontanka.ru
Читать в приложении
Открыть

В Махачкале на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет произошел взрыв. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов 27 сентября сообщил ТАСС, что при взрыве погибли четыре человека, в том числе ребенок.

РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики уточняет, что взрыв, предварительно, произошел где-то полчаса назад. «По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале», — пишет информагентство.

«Бригады скорой медицинской помощи направлены для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет», — рассказали в министерстве здравоохранения республики.

«Пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте. Сейчас они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести», — уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в телеграм-канале, что выехал на место происшествия.

«Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь — медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», — написал Меликов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Комментарии
2
Панкихой
23 минуты
Заправки в Махачкале просто огонь!
Ганс-Дитрих Геншер
29 минут
У них там езда на газу - обычно дело. Экономия такая.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Новости компаний
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19