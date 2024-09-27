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Происшествия Количество жертв взрыва на АЗС под Махачкалой увеличилось. Из-под завалов извлекают тела

Количество жертв взрыва на АЗС под Махачкалой увеличилось. Из-под завалов извлекают тела

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1 комментарий

Количество погибших в результате взрыва на АЗС в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы увеличилось до десяти. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них 9 — погибли», отчитались в ведомстве и всего спустя пятнадцать минут число жертв увеличилось: «по уточненной информации, пострадали 21 человек, из них 10 погибли, в том числе 2 детей».

ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова добавляет, что в больницы после взрыва были госпитализированы 8 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

«Коммерсант» со ссылкой на очевидцев пишет, что всего на АЗС прогремели два взрыва.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
6 минут
а махачкала это где?
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