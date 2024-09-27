Количество пострадавших из-за взрыва на заправке в Дагестане выросло до 15 человек. Показываем, что происходит на месте

Количество пострадавших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале увеличилось до 10 человек. Это следует из сообщения МЧС России, опубликованного 27 сентября в официальном телеграм-канале ведомства.



В результате происшествия всего пострадали 15 человек. Для пяти из них травмы оказались смертельными. Среди погибших один ребенок.

МЧС России

На подъезде к месту происшествия собралась пробка, передает читатель «Фонтанки», оказавшийся в автобусе, следующем из Дербента. По его словам, дорогу преградили автомобили экстренных служб и военные.



«Мы подъехали к месту происшествия на каком-то расстоянии. Отсюда же всех стали разворачивать. То есть дальше этой колонны машины не пускали», — сообщил он.

читатель «Фонтанки»

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что все службы отработали оперативно. «Можно сказать о том, что какие-то пиковые угрозы позади, но для того, чтобы с уверенностью это сказать, нужно завершить локализацию очага пожара и произвести разбор завалов», — сказал он на видео, опубликованном в канале администрации региона.



По данным на 19:50, сотрудники МЧС локализовали пожар.



Взрыв на заправке при выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет прогремел около 17:30.