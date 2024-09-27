Полыхает 500 «квадратов». Количество погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до пяти

В МЧС России назвали количество погибших и раненых в результате взрыва на заправке в Махачкале. По предварительной информации ведомства, пострадали восемь человек, из них пять погибли.

Как сообщает 27 сентября МЧС в своем телеграм-канале, взрыв разрушил здание АЗС. Техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. На месте работают четыре пожарных расчета, им на подмогу едут еще пять.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что под завалами могут находиться люди.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв произошел около 17:30 на заправке при выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. СМИ сообщали о четырех погибших, среди которых есть ребенок. На место выехал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.