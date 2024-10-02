Суд поставил точку в гибели петербургской певицы Una

Жителя Колпино признали виновным в гибели петербургской певицы и музыканта, выступавшей под именем Una. Будучи пьяным, он до смерти избил свою возлюбленную. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу 2 октября.

Трагедия произошла 15 мая в квартире на Тверской улице. 31-летний мужчина и его 37-летняя девушка распивали спиртное, когда разговор перешел на повышенные тона. В результате конфликта он нанес возлюбленной многочисленные удары ногами по голове и туловищу. Девушка скончалась на месте.

«Фонтанка» писала, что мужчина сам обратился в экстренные службы , сообщив, что после драки его девушка лежит в крови, позднее добавил — по его вине.

Жителя Колпино признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.