СК: Число преступлений нелегальных мигрантов в России за год выросло втрое

Число совершенных нелегальными мигрантами в России преступлений увеличилось практически втрое за последний год. Статистикой поделились на совещании, которое провел 1 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Источник: Следственный комитет России







За восемь месяцев 2024 года на счету иностранцев в РФ числится 26 тысяч преступлений — по данным всех правоохранительных органов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12 % числа совершенных приезжими тяжких деяний, приводит озвученные на совещании данные пресс-служба СК.

Отмечается, что число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, за этот год выросло втрое: с 2 880 до 8 059. Также с 5 868 до 9 708 возросло количество преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов. Кроме того, с семи до одиннадцати тысяч увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство РФ менее десяти лет назад.

В СК отметили, что многие приезжие нередко негативно относятся к россиянам, в том числе к участникам и ветеранам специальной военной операции и сотрудникам силовых структур.

Следственный комитет России







На встрече также обсудили агрессивное поведение детей мигрантов в школах и нарушения приезжих в сфере транспортной безопасности.

Александр Быстрыкин поручил проинформировать глав регионов о ситуации с миграционной преступностью. «Займитесь этой проблемой серьезно! Поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу», — добавил председатель СК в конце совещания.