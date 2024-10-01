Армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Что известно к этому часу

Израильская армия проводит ограниченную по масштабам наземную операцию в приграничье Ливана. Как заявляет пресс-служба военного министерства, их целью стали объекты шиитской организации «Хезболла». Арабоязычное телевидение сообщает, что Израиль бьет с воздуха и обстреливает сопредельную территорию. Кроме того, Израиль совершил авианалет на Сирию.



В ночь на 1 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале «локальных рейдов против» «Хезболлы» на юге Ливана. Уточняется, что речь идет о военных объектах, которые, по мнению руководства Израиля, представляют «непосредственную угрозу для израильских общин» на севере страны. По заверению Армии обороны Израиля, военные действуют в соответствии с планом, разработанным Генштабом и Северным командованием — операция носит название «Стрелы Севера».



«Стрелы Севера» — операция, проводимая Израилем, стартовала 23 сентября против формирований шиитов «Хезболла». В результате одного из авиаударов 27 сентября был убит лидер организации Хасан Насрулла. Представители «Хезболлы» пообещали продолжить противостоять Израилю.



Как и в случае с сектором Газа, ЦАХАЛ утверждает, что их противник использует городскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Несмотря на это, интенсивные бои со сторонниками ливанского движения продолжаются, говорит в своих соцсетях представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.



Жителей просят не перемещаться на транспорте из северного района реки Литани в южный — предупреждение будет действовать до тех пор, пока не будет еще одно уведомление.



Реакция

НАТО пристально следит за ситуацией в Ливане, но не играет там никакой роли и надеется на скорейшее прекращение боевых действий, заявил новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.



Пентагон обратился к ливанским военным, чтобы те убедили правительство республики согласиться на безоговорочное введение режима прекращения огня с Израилем, утверждают источники Sky News Arabia в Минобороны США.



Кроме того, прошли переговоры министров обороны США Ллойда Остина и Израиля Йоава Галланта, в ходе которых американский глава военного ведомства поддержал право Израиля на самооборону от Ирана, ливанской «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и других «террористических организаций», а также согласился с «необходимостью» демонтировать «инфраструктуру атак» вдоль границы, чтобы ливанские формирования не могли проводить атаки на Израиль в стиле 7 октября.



Авиаудары по Ливану

К вечеру понедельника подразделения армии Ливана были отведены на 5 км вглубь страны от границы, пишет Reuters со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности. Официально ливанские вооруженные силы эту информацию опровергли, сообщает Al Mayadeen.



Израильские истребители разрушили жилой комплекс из восьми зданий в районе Эль-Мрейджи на юге Бейрута. Всего было совершено восемь налетов. Жителей столицы заранее оповещали об авиаударах, они успели покинуть зону бомбардировок, сообщает ТАСС. Кроме того, истребитель израильских ВВС нанес удар по лагерю палестинских беженцев Айн-эль-Хильве, который располагается на окраине города Сайда (юг Ливана). В результате атаки погибли пять человек среди мирного населения, пишет Lebanon 24. Как отмечают источники издания, целью этого удара была ликвидация командира палестинского движения ФАТХ Мунира аль-Макдаха, которого в момент нападения не было дома. Его брат, руководитель военизированного крыла движения ФАТХ «Бригады мучеников Аль-Аксы», погиб от удара беспилотника 21 августа.



Сообщается о 10 погибших в результате удара по городу Эд-Даудия, в провинции Набатия, утверждает Национальное информагентство республики. Не менее восьми погибли при атаке на Машгару, передает телеканал Al Mayadeen.

Авиаудары по Израилю

30 сентября отряды «Хезболлы» совершили 12 вооруженных вылазок за сутки. Впервые была использована крылатая ракета Noor иранского производства при обстреле военного объекта в поселении Кфар-Гилади. Ракеты Fadi-1 и Fadi-2 применялись в атаке на армейскую базу в Науре и военные предприятия к северу от Хайфы.



Также «Хезболла» обстреляла ракетами израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее, выпустив 35 ракет в течение 40 минут после полуночи — телеканал Al Mayadeen. Шиитские военные сообщили о нанесении удара по израильской базе ВВС Мерон, где располагается центр управления воздушными операциями. По информации израильских военных, около 10 снарядов было запущено из Ливана в направлении горы Мерон, часть из них была перехвачена, а несколько упало на открытой местности.

Утром во вторник израильские военные зафиксировали запуск трех ракет из Ливана: две были перехвачены, третья упала на открытой местности. Вооруженные отряды «Хезболлы» обстреляли израильских военнослужащих у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.



Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету в сторону Тель-Авива в ночь на вторник. Также израильские силы ПВО перехватили беспилотник над Средиземным морем, который находился в десятках километров от побережья центрального Израиля, передает пресс-служба ЦАХАЛ.



«Хезболла» утверждает, что атаковала ракетами штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад» в Тель-Авиве и базу военной разведки Израиля.

Удары по Сирии

Столица Сирии была обстреляна в ночь на 1 октября, сообщают местные СМИ. Официально Израиль не подтверждал причастность к взрывам. В результате атак погибли трое, девять ранены, повреждена инфраструктура. МО Сирии сообщает, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены. Телеканал Al Hadath заявляет, что целью атаки был один из политиков или военачальников.

В Кремле осудили удары по суверенному государству, уточнив, что находятся в постоянном контакте с «сирийскими друзьями», пишет РИА Новости.