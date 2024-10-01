«Демонтаж инфраструктуры»: Пентагон поддержал уничтожение объектов «Хезболлы» вдоль границы с Израилем в Ливане

Министры обороны США Ллойд Остин и Израиля Йоав Галлант провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили операции Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского «Хамаса» и ливанской «Хезболлы». Об этом сообщается в опубликованном 1 октября пресс-релизе Минобороны США.

Беседа министров состоялась накануне и в ней Остин подтвердил поддержку США «права Израиля на самооборону от Ирана, ливанской «Хезболлы», ХАМАСа, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций», а также с «необходимостью демонтажа инфраструктуры атак вдоль границы», чтобы ливанская «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля.

В тоже время министр отметил, что требуется дипломатическое решение, чтобы гарантировать, что гражданские лица смогут безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы. Он и министр Галлан обсудили важность окончательного перехода от военных операций к дипломатическому пути для обеспечения безопасности и стабильности как можно скорее.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Минувшим вечером Израиль нанес авиаудар по району Лайлаки, который является южным пригородом Бейрута, предварительно призвав жителей этого района покинуть дома и выехать в безопасное место.