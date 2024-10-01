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Происшествия СМИ: Дамаск подвергся обстрелу. Работает ПВО, сообщается о погибших, среди которых - ведущая

СМИ: Дамаск подвергся обстрелу. Работает ПВО, сообщается о погибших, среди которых - ведущая

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В ночь с 30 сентября на 1 октября столица Сирии Дамаск была обстреляна израильской армией. Об этом сообщают местные СМИ, официально Израиль не подтверждал и не опровергал причастность к прогремевшим взрывам.

По данным агентства SANA, в Дамаске сработала система противовоздушной обороны — «вражеские цели» были перехвачены, но в результате атаки пострадали и погибли несколько человек. Сирийское гостелевидение сообщило, что при ударе по Дамаску погибла ведущая Сафаа Ахмаду. Syria TV уточняет, что ведущая и еще несколько человек были ранены при падении обломков ракеты на улице, где находится здание Сирийской телекоммуникационной компании.

Радиостанция Sham FM сообщает, что авиаудары по сирийской столице стали наноситься одновременно с началом военной операции на юге Ливана, а израильские самолеты четыре раза выпускали ракеты по городу.

Телеканал Al Hadath заявляет, что целью атаки был один из политиков или военачальников.

«Примерно в 2.05 Израиль начал воздушную агрессию с применением военных самолетов и беспилотников со стороны сирийских Голан, атаковав ряд целей в Дамаске. <...> В результате агрессии погибли 3 мирных жителя и пострадали еще 9», цитирует сирийское государственное телевидение РИА Новости.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Минувшим вечером Израиль нанес авиаудар по району Лайлаки, который является южным пригородом Бейрута, предварительно призвав жителей этого района покинуть дома и выехать в безопасное место.

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