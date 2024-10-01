ФСБ показала двух женщин, задержанных в Севастополе за возможные контакты с разведкой Украины

Две женщины задержаны в Севастополе по подозрению в контактах с разведкой Украины. Подробности 1 октября сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
По данным ФСБ, подозреваемый с 2023 года собирали и передавали данные о российских военных объектах «по заданию представителя запрещенной в РФ организации», которую использует военная разведка Украины.
Возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ). Ленинский районный суд Севастополя отправил россиянок под стражу.
Статья 275.1 появилась в Уголовном кодексе РФ летом 2022 года. Санкции за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной или иностранной организацией предусматривают от 3 до 8 лет лишения свободы. Избежать ответственности можно, если сообщить в правоохранительные органы о контактах добровольно и своевременно — до того, как будет передана информация или выполнены какие-либо задания.
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