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Общество Суд в Петербурге спас медведя Машу от нерадивого хозяина

Суд в Петербурге спас медведя Машу от нерадивого хозяина

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1 комментарий

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора к хозяину медведя по имени Маша. Истец требовал лишить ответчика права собственности на животное. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале.

Согласно иску, во Всеволожском районе Ленобласти мужчина содержал своего бурого медведя в ненадлежащих условиях. Маша обитала в небольшой клетке размером шесть на шесть метров. При этом, как отмечают в пресс-службе, сама клетка находилась в плохом состоянии: некоторые прутья выломаны, отсутствовала дополнительная защитная сетка, что позволяло любому войти внутрь.

В связи с этим началась проверка. В ходе нее выяснили, что владелец Маши не появлялся на участке и не навещал животное более полугода. За медведем ухаживал сосед, который содержал Машу за свой счет. Предостережения и вызовы хозяин медведя игнорировал.

Как итог — суд лишил мужчину права собственности на Машу и передал медведя в собственность России.

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Комментарии
1
Vikilein
1 час
Бурового медведя? На буровой вышке работает Маша?
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