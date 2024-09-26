Суд в Петербурге спас медведя Машу от нерадивого хозяина

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора к хозяину медведя по имени Маша. Истец требовал лишить ответчика права собственности на животное. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале.



Согласно иску, во Всеволожском районе Ленобласти мужчина содержал своего бурого медведя в ненадлежащих условиях. Маша обитала в небольшой клетке размером шесть на шесть метров. При этом, как отмечают в пресс-службе, сама клетка находилась в плохом состоянии: некоторые прутья выломаны, отсутствовала дополнительная защитная сетка, что позволяло любому войти внутрь.



В связи с этим началась проверка. В ходе нее выяснили, что владелец Маши не появлялся на участке и не навещал животное более полугода. За медведем ухаживал сосед, который содержал Машу за свой счет. Предостережения и вызовы хозяин медведя игнорировал.



Как итог — суд лишил мужчину права собственности на Машу и передал медведя в собственность России.

