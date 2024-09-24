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Общество Песков: Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ

Песков: Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ

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5 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября в ходе беседы с журналистами заявил, что Кремль «не считает возможным вмешиваться в редакционную политику» российских СМИ. По его словам, подобная ситуация возможна в западных странах.

«Это удел ваших западных коллег. Они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов», — отметил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Кремль с уважением относится к редакционной политике СМИ.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что является сторонником полной свободы слова, однако уверен в необходимости цензуры в «период острого воспаления».

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Комментарии
5
alexadmin
12 минут
Зачем вмешиваться в редакционную политику, если проще закрыть тех, чья политика не устраивает?
Kot Piter
11 минут
У нас есть СМИ? 😐 Или просто у нас «период острого воспаления» примерно с 2012 года?
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