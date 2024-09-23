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Происшествия Ливан заявил о 182 погибших и 720 раненных в ходе израильских обстрелов. ЦАХАЛ предупреждал об атаке

Ливан заявил о 182 погибших и 720 раненных в ходе израильских обстрелов. ЦАХАЛ предупреждал об атаке

1 комментарий

В ходе израильских обстрелов в Ливане в понедельник, 23 сентября, по предварительной информации Минздрава страны, погибло 182 человека и пострадало 727. Среди жертв — дети, женщины и пожилые люди. Как сообщает Lebanon news, в текущий момент невозможно сосчитать все города, подвергшиеся нападению, поскольку авиационные атаки были совершены более чем на 100 территориях.


По данным издания, Израиль атаковал районы Южного фронта со всеми его секторами, а также западную и северную часть долины Бекаа. Налеты авиации нацелены на равнину Аль-Калила в районе Тира на юге, на Кафр-Сир, Аль-Зарарию, Мадждалзон, Аль-Бисарию и Анкун. Также израильская армия обстреливает город Кантара.

Как сообщает издание Aljazeera, перед атакой Израиль отправил жителям южного Ливана сообщение с призывом эвакуироваться из домов и других зданий, где «Хезболла» якобы хранит оружие. В сообщениях, по информации издания, было предупреждение о массированном ударе.

«Предупреждения стали первыми в своем роде за почти год неуклонно обостряющегося конфликта», — пишет Aljazeera.

ЦАХАЛ, в свою очередь, подтвердил обстрелы. В армии обороны Израиля заявили, что утром 23 сентября начались масштабные авиаудары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. «Это инфраструктура, которую «Хезболла» создавала на протяжении многих лет. С сегодняшнего утра было поражено более трехсот террористических целей по всему Ливану», — пишет ЦАХАЛ.

На данный момент многие раненные все еще находятся под завалами. Так, под обстрелами в городе Бурика погибло девять членов одной семьи.

По сообщению министра окружающей среды Ливана Насер Ясин, израильские бомбардировки вызвали массовое перемещение населения Ливана из юга в другие районы страны, пишет ТАСС. В связи с этим власти Ливана приняли решение открыть на территории школ и институтов внутри страны временные места размещения для пострадавших местных жителей. Следить за безопасным перемещением ливанцев и оказывать им всестороннюю помощь было поручено Главному управлению сил внутренней безопасности Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убили мирных граждан и заложников. 17 и 18 сентября 2024 года в результате взрывов устройств связи в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получил ранения. Накануне президент Израиля Ицхак Герцог выступил с заявлением о том, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. Однако 18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале нового этапа войны.

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Израиль Ливан Обстрелы Хезболла
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Комментарии
1
DEMOMON
5 минут
Чётко. Знали куда били.
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