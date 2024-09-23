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Общество Бизнес на костях. Японские города продают металлы из праха умерших

Бизнес на костях. Японские города продают металлы из праха умерших

3 комментария

Японские города продают ценные металлы из праха умерших и делают на этом хорошую выручку. Местные власти объясняют, что доходы от металлов, извлеченных из пепла, используются для улучшения крематориев, сообщает в понедельник, 23 сентября, Nikkei Asia, ссылаясь на собственное расследование.

По данным опроса, которое провело издание, из 88 крупных японских городов 42 продавали материалы из пепла. Выручка властей с 2010 по 2023 год составила порядка 6,49 миллиарда иен, или около 45 миллионов долларов. В 2023 финансовом году доход от продаж вырос в 3,4 раза по сравнению с показателем за 2019 год в связи с ростом смертности местных жителей и ценами на металлы.

Отмечается, что 97% крематориев Японии владеет государство. Ежегодно в них кремируют более чем 1,5 миллиона человек. По закону семьям усопших отдают крупные кости их родственников. Использование оставшегося пепла юридически неопределимо, пишет газета Nikkei Asia. Из этого праха извлекают золото и палладий из зубных пломб и титан из костных имплантатов, которые в дальнейшем продают. Известно, что в 45% городов, где продают металлы из пепла, заявили об уведомлении об этом местных. Власти оставшейся части населенных пунктов затруднились ответить на этот вопрос.

Японцы просят от властей разработку единого правила продажи металлов из пепла. «Города, если они решат продать [металлы из праха], должны раскрыть доходы и то, на что они используются, чтобы добиться понимания жителей», — рассказала газете Nikkei преподаватель Университета Нагои Гакуин Такако Тамагава.

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Япония Металлы Прах
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Комментарии
3
-4*
2 часа
Вот и накрылся многолетний бизнес директоров российских крематориев....
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51 минута
И то верно, зачем добру пропадать-то...
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