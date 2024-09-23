По делу экс-замминистра обороны Иванова арестованы 43 банковских вклада

В Москве суд арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Экс-чиновнику вменяется взятка в размере более миллиарда рублей. И если суд признает вину доказанной, то может наложить штраф, который в десятки или даже в сто раз будет превышать взятку. Также может быть конфисковано имущество.

Напомним, по версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для Минобороны. Обвинение предъявлено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», которая предусматривает до 15 лет колонии. Иванов настаивает на невиновности и считает, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются «результатом гражданско-правовых отношений».

