Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

южн.

 766мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Рыба дороже говядины
Растворил бывшую в кислоте
(От)Личный Петербург — 2024
Найди на карте бездуховность
Дешевые полисы ОСАГО
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия По делу экс-замминистра обороны Иванова арестованы 43 банковских вклада

По делу экс-замминистра обороны Иванова арестованы 43 банковских вклада

3 654
11 комментариев

В Москве суд арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным защиты фигуранта, арестовано имущество широкого круга лиц, в том числе родителей Иванова.

Экс-чиновнику вменяется взятка в размере более миллиарда рублей. И если суд признает вину доказанной, то может наложить штраф, который в десятки или даже в сто раз будет превышать взятку. Также может быть конфисковано имущество.

Напомним, по версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для Минобороны. Обвинение предъявлено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», которая предусматривает до 15 лет колонии. Иванов настаивает на невиновности и считает, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются «результатом гражданско-правовых отношений».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Тимур Иванов Взятка Арест счетов
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Слава России!
2 часа
у Васильевой тоже много чего арестовали, но всё вернули в итоге.
Инкогнито2021
2 часа
главарь на свободе!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10