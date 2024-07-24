Обвиняемый в миллиардной взятке Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений

Обвиняемый во взяточничестве бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются «результатом гражданско-правовых отношений». Текст официальных судебных документов 24 июля публикует РИА Новости.



Из текста следует, что обвиняемый Иванов и его защита указывают на необоснованные доводы следователя и отсутствия доказательства причастности к инкриминируемому в материалах, представленных суду.



«В его действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений», — говорится в документе.

