Обвиняемый в миллиардной взятке Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений

Обвиняемый во взяточничестве бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются «результатом гражданско-правовых отношений». Текст официальных судебных документов 24 июля публикует РИА Новости.
Из текста следует, что обвиняемый Иванов и его защита указывают на необоснованные доводы следователя и отсутствия доказательства причастности к инкриминируемому в материалах, представленных суду.
«В его действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений», — говорится в документе.
Ранее защита Иванова просила суд изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, напомнив, что обвиняемый ранее участвовал в боевых действиях, а также имеет госнаграды и благодарности. В просьбе было отказано. Иванов пробудет в СИЗО до 23 сентября.
По версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для Минобороны. Ему вменяют взятку более чем в 1 млрд рублей. Обвинение предъявлено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», по которой грозит до 15 лет колонии. Бывший замминистра настаивает на невиновности.