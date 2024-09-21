В Петербурге 85-летняя жертва мошенников разбудила совесть дропа

Уроженец Пензенской области кается полиции в службе телефонным мошенникам. Разочарование в подработке настигло его после третьей обманутой в Петербурге, но деньги пенсионерки это не спасло.



О задержании 24-летнего подозреваемого в мошенничестве в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 21 сентября. Молодой человек явился в отдел два дня назад и рассказал, что буквально накануне забрал 260 тысяч рублей у 85-летней жительницы Дачного проспекта.