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    В Петербурге 85-летняя жертва мошенников разбудила совесть дропа

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    Уроженец Пензенской области кается полиции в службе телефонным мошенникам. Разочарование в подработке настигло его после третьей обманутой в Петербурге, но деньги пенсионерки это не спасло.

    О задержании 24-летнего подозреваемого в мошенничестве в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 21 сентября. Молодой человек явился в отдел два дня назад и рассказал, что буквально накануне забрал 260 тысяч рублей у 85-летней жительницы Дачного проспекта.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

    Женщина была уверена, что отдаёт накопления для перевода на «безопасный» счёт. По данным «Фонтанки», проживающий в хостеле пензенец пришёл к пенсионерке после того, как её неделю держали на крючке телефонные аферисты. Звонили в том числе от имени военной прокуратуры.

    Несмотря на явку с повинной, вернуть деньги пенсионерке не удалось. На пути от её дома к отделу курьер успел перевести почти всё на криптокошелёк. Себе оставил только 4 тысячи рублей — процент за проделанную работу.

    На допросе подозреваемый сознался, что договаривался о подработке с кураторами в Telegram, а забрать деньги в Петербурге успел у троих. Полиция устанавливает все эпизоды его помощи мошенникам.

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