В Петербурге 85-летняя жертва мошенников разбудила совесть дропа

Уроженец Пензенской области кается полиции в службе телефонным мошенникам. Разочарование в подработке настигло его после третьей обманутой в Петербурге, но деньги пенсионерки это не спасло.
О задержании 24-летнего подозреваемого в мошенничестве в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 21 сентября. Молодой человек явился в отдел два дня назад и рассказал, что буквально накануне забрал 260 тысяч рублей у 85-летней жительницы Дачного проспекта.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
Женщина была уверена, что отдаёт накопления для перевода на «безопасный» счёт. По данным «Фонтанки», проживающий в хостеле пензенец пришёл к пенсионерке после того, как её неделю держали на крючке телефонные аферисты. Звонили в том числе от имени военной прокуратуры.
Несмотря на явку с повинной, вернуть деньги пенсионерке не удалось. На пути от её дома к отделу курьер успел перевести почти всё на криптокошелёк. Себе оставил только 4 тысячи рублей — процент за проделанную работу.
На допросе подозреваемый сознался, что договаривался о подработке с кураторами в Telegram, а забрать деньги в Петербурге успел у троих. Полиция устанавливает все эпизоды его помощи мошенникам.