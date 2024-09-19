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    Суд освободил из-под стражи жену главреда «Новой газеты Европа»* Антонину Мартынову, осужденную за попытку убийства дочери

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    Суд освободил из-под стражи Антонину Мартынову, осужденную за попытку убийства дочери 16 лет назад. Реальный срок заменили условным. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС.

    «...Смягчить наказание в виде лишения свободы до восьми лет на основании статьи 73 УК РФ (условный срок) с испытательным сроком в течение четырех лет», — цитирует информагентство решение Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

    Суд учел попытки Мартыновой загладить причиненный вред потерпевшей.

    В апреле 2024 года Антонину Мартынову — жену главного редактора «Новой газеты Европа»* (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова** (признан иноагентом) — задержали после 16 лет федерального розыска. Затем Мартынову отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.

    В мае текущего года Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову к 9 годам колонии общего режима. Тогда женщину признали виновной в покушении на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Следствие считало, что Мартынова 16 лет назад столкнула с лестничного пролета двухлетнюю дочь Алису. Мартынова же настаивала на том, что это был несчастный случай. В августе Антонина и её дочь Алиса, за попытку убийства которой женщина была осуждена, в апелляционной жалобе просили отменить приговор.

    * Организация признана нежелательной в России.

    ** Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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