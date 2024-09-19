Суд освободил из-под стражи жену главреда «Новой газеты Европа»* Антонину Мартынову, осужденную за попытку убийства дочери

Суд освободил из-под стражи Антонину Мартынову, осужденную за попытку убийства дочери 16 лет назад. Реальный срок заменили условным. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС.



«...Смягчить наказание в виде лишения свободы до восьми лет на основании статьи 73 УК РФ (условный срок) с испытательным сроком в течение четырех лет», — цитирует информагентство решение Первого апелляционного суда общей юрисдикции.



Суд учел попытки Мартыновой загладить причиненный вред потерпевшей.



В апреле 2024 года Антонину Мартынову — жену главного редактора «Новой газеты Европа»* (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова** (признан иноагентом) — задержали после 16 лет федерального розыска. Затем Мартынову отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.