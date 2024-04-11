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    Фигурантку «Новгородского дела» задержали после 16 лет федерального розыска

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    7 комментариев

    Антонина Мартынова, признанная в 2008 году виновной в покушении на убийство своей двухлетней дочери, была задержана после 16 лет федерального розыска. Об этом стало известно 11 апреля из публикации ТАСС. Задержанная помещена в СИЗО, мера пресечения будет избрана 16 апреля на заседании Новгородского областного суда.

    Уголовное дело против нее было возбуждено в Великом Новгороде в 2007 году (т.н. »Новгородское дело»), после того как ее двухлетняя дочь Алиса упала с площадки третьего этажа в лестничный проем и получила травмы средней тяжести. Единственным свидетелем происшествия оказался 11-летний мальчик, находившийся в подъезде этажом выше: по его словам, именно мать сбросила девочку. В 2023 году в программе «ЧП» на телеканале НТВ рассказали, что единственный свидетель погиб от передозировки наркотиков.

    Обвинительный приговор ей был вынесен присяжными в 2008 году, после чего, не дожидаясь прений и завершений процесса, Мартынова скрылась вместе с дочерью. Обстоятельства ее задержания спустя 16 лет официально не уточняются, равно как и местонахождение ее дочери.

    Алиса была дочерью Антонины от первого брака с Павлом Федоровым. Как писали СМИ, по версии обвинения, ребенок якобы мог быть помехой в неофициальных отношениях со вторым мужем, Кириллом Мартыновым*, ныне занимающим должность главного редактора «Новой газеты Европа»**. Сама женщина утверждала, что произошедшее было несчастным случаем.

    За покушение на убийство лица, заведомо находящееся в беспомощном состоянии (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК) Мартыновой-Федоровой грозит пожизненное заключение.

    * — признан в России иностранным агентом.

    **- внесена в России в реестр нежелательных организаций.

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    Антонина МартыноваНовгородское делоЗадержаниеПокушение на убийство ребенка
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    Комментарии 7

    Akabos11 Апр 2024 в 15:35
    Свидетель, не то чтоб надежный...
    +2−0
    ProstoZloy11 Апр 2024 в 15:32
    "Единственным свидетелем происшествия оказался 11-летний мальчик, находившийся в подъезде этажом выше: по его словам, именно мать сбросила девочку."
    И что характерно, в силу юного возраста ему не грозила ответственность за дачу заведомо ложных показаний. С другой стороны, на показания детей обычно очень легко повлиять.
    +3−2
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