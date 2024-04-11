Фигурантку «Новгородского дела» задержали после 16 лет федерального розыска

Антонина Мартынова, признанная в 2008 году виновной в покушении на убийство своей двухлетней дочери, была задержана после 16 лет федерального розыска. Об этом стало известно 11 апреля из публикации ТАСС. Задержанная помещена в СИЗО, мера пресечения будет избрана 16 апреля на заседании Новгородского областного суда.



Уголовное дело против нее было возбуждено в Великом Новгороде в 2007 году (т.н. »Новгородское дело»), после того как ее двухлетняя дочь Алиса упала с площадки третьего этажа в лестничный проем и получила травмы средней тяжести. Единственным свидетелем происшествия оказался 11-летний мальчик, находившийся в подъезде этажом выше: по его словам, именно мать сбросила девочку. В 2023 году в программе «ЧП» на телеканале НТВ рассказали, что единственный свидетель погиб от передозировки наркотиков.