Дочь Мартыновой пытается отменить приговор матери, осужденной за попытку её убийства

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 августа рассмотрит вопрос об отмене приговора по делу Антонины Федоровой (Мартыновой), бывшей жены главного редактора «Новой газеты Европа»* (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова** (признан иноагентом). Весной этого года женщину приговорили к
Антонина и её дочь Алиса в апелляционной жалобе просят отменить приговор Новгородского облсуда и вернуть дело на новое рассмотрение в другой регион. Они указывают на серьезные нарушения уголовно-процессуального закона, включая нарушение принципа неизменности состава суда. «Новгородское дело» слушала судья Инна Самылина, а приговор вынес Алексей Становский, не принимавший участие в суде на стадии представления доказательств.
При этом защита утверждает, что коллегия присяжных была предвзята, так как в нее входили преимущественно женщины пенсионного возраста, а молодых женщин-матерей не допускали. Кроме того, защита настаивает на том, что вред здоровью двухлетней девочки был легким и о попытке убийства в таком случае говорить нельзя. По их мнению, Федорова не представляет опасности ни для общества, ни для своей дочери.
Напомним, само происшествие произошло в 2007 году в Великом Новгороде. Дочь Антонины Федоровой, которой было два года и семь месяцев, упала с лестничной площадки третьего этажа, пролетела более шести метров и получила травмы, в том числе трещину челюсти и сотрясение головного мозга. По версии следствия,
Вердикт по «новгородскому делу» вынесли в 2008 году. Тогда коллегия признала Антонину Федорову виновной. Женщина не явилась на оглашение приговора и была объявлена в федеральный розыск. Все эти годы она жила вместе с дочерью Алисой.
Находившуюся 16 лет в федеральном розыске Антонину Федорову задержали правоохранительные органы в апреле
Несмотря на это, дочь Федоровой настаивает на том, что её не прятали от общества. Девушка училась с репетиторами, занималась живописью, балетом и рукопашным боем, ездила в детские лагеря, посещала музеи. По словам адвоката фигурантки Марии Воропиновой, Алиса жила обычной жизнью. Таким образом, Антонина Федорова уже восстановила социальную справедливость, вырастив дочь в хороших условиях. Воропинова попросила назначить условное наказание и ниже низшего предела.
Гособвинитель, в свою очередь, считает, что Федорова «существенно ограничила социализацию» Алисы, в связи с чем прокурор запросил
21 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции будет рассматривать вопрос об отмене приговора по делу Антонины Мартыновой.
* Организация признана нежелательной в России.
** Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.