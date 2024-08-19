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    Дочь Мартыновой пытается отменить приговор матери, осужденной за попытку её убийства

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    Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 августа рассмотрит вопрос об отмене приговора по делу Антонины Федоровой (Мартыновой), бывшей жены главного редактора «Новой газеты Европа»* (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова** (признан иноагентом). Весной этого года женщину приговорили к 9 годам колонии общего режима за покушение на убийство собственной дочери Алисы. Алиса, которая проходит потерпевшей и которой сейчас 20 лет, после задержания Антонины в 2024 году буквально умоляла суд не лишать её матери, но её слова не оказали воздействия. Теперь она просит вышестоящую инстанцию отменить приговор, пишет 19 августа «Коммерсантъ».

    Антонина и её дочь Алиса в апелляционной жалобе просят отменить приговор Новгородского облсуда и вернуть дело на новое рассмотрение в другой регион. Они указывают на серьезные нарушения уголовно-процессуального закона, включая нарушение принципа неизменности состава суда. «Новгородское дело» слушала судья Инна Самылина, а приговор вынес Алексей Становский, не принимавший участие в суде на стадии представления доказательств.

    При этом защита утверждает, что коллегия присяжных была предвзята, так как в нее входили преимущественно женщины пенсионного возраста, а молодых женщин-матерей не допускали. Кроме того, защита настаивает на том, что вред здоровью двухлетней девочки был легким и о попытке убийства в таком случае говорить нельзя. По их мнению, Федорова не представляет опасности ни для общества, ни для своей дочери.

    Напомним, само происшествие произошло в 2007 году в Великом Новгороде. Дочь Антонины Федоровой, которой было два года и семь месяцев, упала с лестничной площадки третьего этажа, пролетела более шести метров и получила травмы, в том числе трещину челюсти и сотрясение головного мозга. По версии следствия, 21-летняя Антонина намеренно сбросила дочь с лестничной площадки, чтобы та не мешала устройству её личной жизни. Фигурантка заявляет о том, что падение было несчастным случаем: она не заметила, как дочь выбежала из квартиры и подошла к краю. Федорову обвинили в покушении на убийство малолетней — ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, за что полагается от 8 до 20 лет колонии. Основанием для обвинения стали слова единственного свидетеля по делу 11-летнего Егора. Он утверждал, что женщина просовывала ребёнка между железными прутьями перил и столкнула вниз.

    Вердикт по «новгородскому делу» вынесли в 2008 году. Тогда коллегия признала Антонину Федорову виновной. Женщина не явилась на оглашение приговора и была объявлена в федеральный розыск. Все эти годы она жила вместе с дочерью Алисой.

    Находившуюся 16 лет в федеральном розыске Антонину Федорову задержали правоохранительные органы в апреле 2024 года. Выяснилось, что уже 19-летняя Алиса узнала свои настоящее имя и дату рождения только после задержания матери. У девушки не был оформлен паспорт. Она также не ходила в школу и получала образование дома. Мама называла её Марией.

    Несмотря на это, дочь Федоровой настаивает на том, что её не прятали от общества. Девушка училась с репетиторами, занималась живописью, балетом и рукопашным боем, ездила в детские лагеря, посещала музеи. По словам адвоката фигурантки Марии Воропиновой, Алиса жила обычной жизнью. Таким образом, Антонина Федорова уже восстановила социальную справедливость, вырастив дочь в хороших условиях. Воропинова попросила назначить условное наказание и ниже низшего предела.

    Гособвинитель, в свою очередь, считает, что Федорова «существенно ограничила социализацию» Алисы, в связи с чем прокурор запросил 10 лет колонии общего режима. Женщину признали вменяемой, и 7 мая этого года Новгородский областной суд приговорил её к 9 годам колонии общего режима.

    21 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции будет рассматривать вопрос об отмене приговора по делу Антонины Мартыновой.

    * Организация признана нежелательной в России.


    ** Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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