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    Фигурантку «новгородского дела» Мартынову снова признали вменяемой. Она проходит по делу о покушении на убийство дочери

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    Психолого-психиатрическая экспертиза, которую прошла новгородка Антонина Мартынова по делу о покушении на убийство двухлетней дочери, признала ее вменяемой. Об этом сообщило РИА Новости 2 мая.

    В середине апреля суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении соответствующей экспертизы Мартыновой. Оглашение итогов процедуры проходило в закрытом режиме.

    «Как было озвучено в суде, эксперты признали ее вменяемой», — сказал агентству прокурор Николай Жуков.

    Это уже вторая проверка в отношении Мартыновой с аналогичным результатом.

    Антонина Мартынова, признанная в 2008 году виновной в покушении на убийство своей двухлетней дочери, была задержана этой весной в Ставропольском крае. Уголовное дело в отношении нее возбудили в Великом Новгороде в 2007 году (так называемое «новгородское дело»), после того как ее двухлетняя дочь Алиса упала с площадки третьего этажа в лестничный проем и получила травмы средней тяжести. Единственным свидетелем происшествия оказался 11-летний мальчик, находившийся в подъезде этажом выше: по его словам, именно мать сбросила девочку. В 2023 году молодой человек скончался.

    Не дожидаясь завершения судебного процесса, Мартынова скрылась вместе с дочерью. Обстоятельства ее задержания спустя 16 лет официально не уточняются.

    Алиса была дочерью Антонины от первого брака с Павлом Федоровым. Как писали СМИ, по версии обвинения, ребенок якобы мог быть помехой в неофициальных отношениях со вторым мужем, Кириллом Мартыновым*, ныне занимающим должность главного редактора «Новой газеты Европа»**. Сама женщина утверждала, что произошедшее было несчастным случаем.

    *Признан в России иностранным агентом.


    **Внесена в России в реестр нежелательных организаций.

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