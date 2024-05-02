Фигурантку «новгородского дела» Мартынову снова признали вменяемой. Она проходит по делу о покушении на убийство дочери

Психолого-психиатрическая экспертиза, которую прошла новгородка Антонина Мартынова по делу о покушении на убийство двухлетней дочери, признала ее вменяемой. Об этом сообщило РИА Новости 2 мая.
В середине апреля суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении соответствующей экспертизы Мартыновой. Оглашение итогов процедуры проходило в закрытом режиме.
«Как было озвучено в суде, эксперты признали ее вменяемой», — сказал агентству прокурор Николай Жуков.
Это уже вторая проверка в отношении Мартыновой с аналогичным результатом.
Антонина Мартынова, признанная в 2008 году виновной в покушении на убийство своей двухлетней дочери, была задержана этой весной в Ставропольском крае. Уголовное дело в отношении нее возбудили в Великом Новгороде в 2007 году (так называемое «новгородское дело»), после того как ее двухлетняя дочь Алиса упала с площадки третьего этажа в лестничный проем и получила травмы средней тяжести. Единственным свидетелем происшествия оказался
Не дожидаясь завершения судебного процесса, Мартынова скрылась вместе с дочерью. Обстоятельства ее задержания спустя 16 лет официально не уточняются.
Алиса была дочерью Антонины от первого брака с Павлом Федоровым. Как писали СМИ, по версии обвинения, ребенок якобы мог быть помехой в неофициальных отношениях со вторым мужем, Кириллом Мартыновым*, ныне занимающим должность главного редактора «Новой газеты Европа»**. Сама женщина утверждала, что произошедшее было несчастным случаем.
*Признан в России иностранным агентом.
**Внесена в России в реестр нежелательных организаций.