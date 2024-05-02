Фигурантку «новгородского дела» Мартынову снова признали вменяемой. Она проходит по делу о покушении на убийство дочери

Психолого-психиатрическая экспертиза, которую прошла новгородка Антонина Мартынова по делу о покушении на убийство двухлетней дочери, признала ее вменяемой. Об этом сообщило РИА Новости 2 мая.



В середине апреля суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении соответствующей экспертизы Мартыновой. Оглашение итогов процедуры проходило в закрытом режиме.



«Как было озвучено в суде, эксперты признали ее вменяемой», — сказал агентству прокурор Николай Жуков.



Это уже вторая проверка в отношении Мартыновой с аналогичным результатом.

