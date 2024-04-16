Фигурантку «Новгородского дела» Мартынову отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Суд отложил заседание

Новгородский областной суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении скрывавшейся в течение 16 лет Антонины Мартыновой, которую обвиняют в покушении на убийство двухлетней дочери Алисы. Подсудимая должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу, передает 16 апреля РИА Новости. Ожидается, что следующее заседание суда состоится 2 мая. В суде Антонина Мартынова была с 19-летней дочерью, которая является потерпевшей в уголовном деле. Девушка заявила, что ее зовут Мария и она «недавно узнала, что она Алиса». Адвокаты Мартыновой ходатайствовали о проведении генетической и баллистической (чтобы установить обстоятельства падения с высоты и наличие травм) экспертиз. Защитники Алисы Федоровой поддержали это требование. Суд ходатайство отклонил.



Позиция Алисы Фёдоровой не имеет решающего значения, заявил журналистам прокурор Николай Жуков. По словам прокурора, виновность Мартыновой установлена вердиктом присяжных заседателей, поэтому говорить о том, что позиция дочери имеет какое-то решающее значение, «будет неправильно».

Он добавил, что ужесточать наказание для Мартыновой из-за того, что она 16 лет скрывалась, не будут. Также не истёк и срок давности преступления, так как на это время производство приостанавливается.

Антонина Мартынова, признанная в 2008 году виновной в покушении на убийство своей двухлетней дочери, была задержана в Ставропольском крае. Уголовное дело против нее возбудили в Великом Новгороде в 2007 году (так называемое «Новгородское дело»), после того как ее двухлетняя дочь Алиса упала с площадки третьего этажа в лестничный проем и получила травмы средней тяжести. Единственным свидетелем происшествия оказался 11-летний мальчик, находившийся в подъезде этажом выше: по его словам, именно мать сбросила девочку. В 2023 году молодой человек скончался.



Обвинительный приговор ей был вынесен присяжными, после чего, не дожидаясь прений и завершения процесса, Мартынова скрылась вместе с дочерью. Обстоятельства ее задержания спустя 16 лет официально не уточняются.



Алиса была дочерью Антонины от первого брака с Павлом Федоровым. Как писали СМИ, по версии обвинения, ребенок якобы мог быть помехой в неофициальных отношениях со вторым мужем, Кириллом Мартыновым*, ныне занимающим должность главного редактора «Новой газеты Европа»**. Сама женщина утверждала, что произошедшее было несчастным случаем.