Путин выделил миллиард на конкурс грантов среди родительских комитетов школ

Президент России Владимир Путин выделил миллиард рублей на проведение конкурса грантов родительским комитета школ. В рамках конкурса будет предоставлена поддержка для реализации проектов в школах. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
По словам Кириенко, конкурс может запуститься в 2024 году.
«То есть, родительские комитеты школ могут получать на конкурсной основе от 500 тыс. до 2 млн на родительский комитет школы. Это довольно приличные деньги для реализации существенных проектов», — сказал Кириенко.
Проведением конкурса займется Всероссийский родительский комитет. Он начал свою работу по поручению главы государства.
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