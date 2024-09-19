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Общество Путин выделил миллиард на конкурс грантов среди родительских комитетов школ

Путин выделил миллиард на конкурс грантов среди родительских комитетов школ

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4 комментария

Президент России Владимир Путин выделил миллиард рублей на проведение конкурса грантов родительским комитета школ. В рамках конкурса будет предоставлена поддержка для реализации проектов в школах. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

По словам Кириенко, конкурс может запуститься в 2024 году.

«То есть, родительские комитеты школ могут получать на конкурсной основе от 500 тыс. до 2 млн на родительский комитет школы. Это довольно приличные деньги для реализации существенных проектов», — сказал Кириенко.

Проведением конкурса займется Всероссийский родительский комитет. Он начал свою работу по поручению главы государства.

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Комментарии
5
Mimic
7 минут
Благодетель какой. Интересно, из своей зарплаты выделил или пришлось прицеп продать?
Ser_N0771
13 минут
а заготовили уже решение, что 1,5 млрд из выделенного 1 млрд. получил родительский комитет школы Газпрома :)
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