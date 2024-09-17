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    В Красноярске арестовали предпринимателя по делу о хищениях у Минобороны

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    В Красноярске суд арестовал главу «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова на 1 месяц и 19 дней по делу о хищении 900 млн у Минобороны при строительстве центра управления связи, сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Красноярского края. В СИЗО он пробудет до 3 ноября включительно.

    В отношении Безрукова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, он и иные неустановленные лица с мая 2021 года по март 2023 года совершали фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов, выполнения работ.

    Им удалось похитить около 1 млрд рублей, которые предназначались для исполнения госконтракта в сфере ОПК. Деньги выводили через банковские счета аффилированных Безрукову лиц. Общая сумма хищений может быть выше 2,5 млрд рублей.

    «Фонтанка» писала, что Роман Безруков при задержании пытался сбежать через крышу. Оттуда его снимали бойцы СОБР.

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