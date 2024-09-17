В Красноярске арестовали предпринимателя по делу о хищениях у Минобороны

В Красноярске суд арестовал главу «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова на 1 месяц и 19 дней по делу о хищении 900 млн у Минобороны при строительстве центра управления связи, сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Красноярского края. В СИЗО он пробудет до 3 ноября включительно.



В отношении Безрукова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, он и иные неустановленные лица с мая 2021 года по март 2023 года совершали фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов, выполнения работ.