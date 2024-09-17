Глава компании, подозреваемый в хищении 1 млрд у Минобороны, при задержании пытался сбежать через крышу

Глава компании «ЕРСМ Сибири» из Красноярска Роман Безруков, ставший фигурантом уголовного дела о хищении у Минобороны при строительстве центра управления связи, при задержании пытался сбежать, сообщает
По данным издания, Безруков хотел скрыться через крышу дома, поднявшись туда по лестнице. Оттуда его снимали бойцы СОБР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
По версии следствия, Безруков и иные неустановленные лица с мая 2021 года по март 2023 года совершали фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов, выполнения работ. Делалось это ради того, чтобы похитить бюджетные деньги, которые выделяли на госконтракт в сфере оборонно-промышленного комплекса. Они вывели не менее
Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что офицеры военного представительства Минобороны — Иван Популовский и Григорий Зорин — подозреваются в получении взяток в особо крупном размере.