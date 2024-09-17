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    Глава компании, подозреваемый в хищении 1 млрд у Минобороны, при задержании пытался сбежать через крышу

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    Глава компании «ЕРСМ Сибири» из Красноярска Роман Безруков, ставший фигурантом уголовного дела о хищении у Минобороны при строительстве центра управления связи, при задержании пытался сбежать, сообщает 17 сентября ТАСС со ссылкой на источники.

    По данным издания, Безруков хотел скрыться через крышу дома, поднявшись туда по лестнице. Оттуда его снимали бойцы СОБР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    По версии следствия, Безруков и иные неустановленные лица с мая 2021 года по март 2023 года совершали фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов, выполнения работ. Делалось это ради того, чтобы похитить бюджетные деньги, которые выделяли на госконтракт в сфере оборонно-промышленного комплекса. Они вывели не менее 993 млн 812 тыс. рублей через банковские счета аффилированных Безрукову лиц. При этом общая сумма хищений по делу может превысить более 2,5 млрд рублей.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что офицеры военного представительства Минобороны — Иван Популовский и Григорий Зорин — подозреваются в получении взяток в особо крупном размере.

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