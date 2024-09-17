Глава компании, подозреваемый в хищении 1 млрд у Минобороны, при задержании пытался сбежать через крышу

Глава компании «ЕРСМ Сибири» из Красноярска Роман Безруков, ставший фигурантом уголовного дела о хищении у Минобороны при строительстве центра управления связи, при задержании пытался сбежать, сообщает 17 сентября ТАСС со ссылкой на источники.



По данным издания, Безруков хотел скрыться через крышу дома, поднявшись туда по лестнице. Оттуда его снимали бойцы СОБР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

