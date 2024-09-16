Глава «ЕРСМ Сибири» задержан по делу о хищении почти 1 миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи

В Красноярске было возбуждено уголовное дело о хищении у Министерства обороны при строительстве центра управления связи. Об этом
По делу о хищении почти 1 миллиарда рублей был задержан глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
По версии следствия, Безруков и иные неустановленные лица с мая 2021 года по март 2023 года «с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных для исполнения госконтракта в сфере оборонно-промышленного комплекса», совершали фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов, выполнения работ и оказания услуг и вывели в теневой финансовый оборот часть денежных средств в сумме не менее
Уточняется, что деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юрлиц.
На сайте компании говорится, что аббревиатура ЕРСМ — это сокращение от английских слов: Engineering — проектирование и инжиниринг, Procurement — поставка оборудования и материалов, логистика, Construction — строительно-монтажные работы, Management — управление проектами в соответствии с методологией PMI. А «Сибирь — это наш край! Суровый и красивый», —сказано в заключение.
По сообщению издания РИА Новости, счета компании были арестованы. Ее задолженность перед налоговой составляет
Ранее гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере при поставке имущества для нужд Минобороны, был задержан следователями Главного военного следственного управления СК РФ, а в Краснодаре по делу о хищении