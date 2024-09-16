Глава «ЕРСМ Сибири» задержан по делу о хищении почти 1 миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи

В Красноярске было возбуждено уголовное дело о хищении у Министерства обороны при строительстве центра управления связи. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.



По делу о хищении почти 1 миллиарда рублей был задержан глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).