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    Глава «ЕРСМ Сибири» задержан по делу о хищении почти 1 миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи

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    В Красноярске было возбуждено уголовное дело о хищении у Министерства обороны при строительстве центра управления связи. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

    По делу о хищении почти 1 миллиарда рублей был задержан глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

    По версии следствия, Безруков и иные неустановленные лица с мая 2021 года по март 2023 года «с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных для исполнения госконтракта в сфере оборонно-промышленного комплекса», совершали фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов, выполнения работ и оказания услуг и вывели в теневой финансовый оборот часть денежных средств в сумме не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей. Этими деньгами они «распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их».

    Уточняется, что деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юрлиц.

    На сайте компании говорится, что аббревиатура ЕРСМ — это сокращение от английских слов: Engineering — проектирование и инжиниринг, Procurement — поставка оборудования и материалов, логистика, Construction — строительно-монтажные работы, Management — управление проектами в соответствии с методологией PMI. А «Сибирь — это наш край! Суровый и красивый», —сказано в заключение.

    По сообщению издания РИА Новости, счета компании были арестованы. Ее задолженность перед налоговой составляет 270 миллионов рублей. Также издание утверждает, что Безрукова задержали задержали по обвинению в хищении более 2,5 миллиардов рублей.

    Ранее гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере при поставке имущества для нужд Минобороны, был задержан следователями Главного военного следственного управления СК РФ, а в Краснодаре по делу о хищении 7 миллионов рублей по госконтракту с Минобороны задержали директора «ТК-Прогресс».

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